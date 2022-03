Odessa Arts organiza la primera jornada de murales comunitarios

ODESSA, Texas (KOSA) - En un esfuerzo por embellecer y crear obras de arte inspiradoras alrededor de la ciudad, Odessa Arts celebró su primer día de murales de la comunidad el viernes.

El Diseño Floral Tulipán Negro es uno de los primeros negocios con los que Odessa Arts se asoció como parte del programa de asistencia de murales para ayudar a promover las empresas y el orgullo de la comunidad.

Los residentes fueron capaces de ayudar a ser una parte de la creación del mural pintando puntos especiales.

El artista del mural Jhonattan ‘Anón’ Arango, que fue elegido entre una búsqueda nacional, dice que es muy agradable compartir su pasión con los demás.

“Bueno, me doy cuenta de que la mayoría de la gente no ha tocado un pincel desde que estaba en segundo grado”, dijo Arango. “Así que sólo conseguir que se unan y se olviden de sus problemas durante medio segundo es maravilloso para mí. Me encanta ver esa interacción social”.

