“Creemos que Michael Gonzales es inocente”: el equipo de la defensa quiere que se detenga la ejecución de Gonzales

ODESSA, Texas (KOSA) - El Viernes, 28 años después de haber sido condenado a la pena de muerte, Michael Dean “Spider” Gonzales pedirá al juez por última vez que detenga su ejecución.

Está previsto que Gonzales sea ejecutado en Huntsville el martes por el asesinato de Merced y Manuel Aguirre en la noche del 21 de Abril de 1994.

Sus abogados han pedido que se retire la fecha de ejecución, argumentando la inocencia de Gonzales.

Los argumentos de la defensa se basan en que Gonzales padece una discapacidad emocional, lo que prohíbe la pena de muerte en virtud de la 8ª Enmienda; en una falta de conducta oficial significativa, alegando una mala conducta en la investigación tanto por parte del Estado como de la fiscalía; y en la inocencia real, alegando que Jesse Perkins, Daniel Lugo y Julián Olivarez -a quienes la policía trató como sospechosos pero nunca acusó- cometieron los asesinatos, y no Michael Gonzales.

Su Telemundo 20, habló con el principal abogado defensor de Gonzales, Richard Burr, quien cree que tienen un caso sólido.

“Creemos que hemos acumulado muchas pruebas de que Jesse Perkins es culpable y Michael Gonzales no”, dijo Burr. “Coincide con todas las pruebas que la policía desarrolló dentro del caso. El caso contra Michael siempre fue bastante inestable, desde la perspectiva de la fiscalía. Creemos que Michael Gonzales es inocente”.

Su Telemundo 20 también habló ayer con Rick Aguirre, el hijo de Merced y Manuel. Me dijo que su familia está deseando que esto termine, y que esperan que la ejecución se lleve a cabo como está previsto el martes. También me dijo que la familia nunca ha tenido dudas de que Michael Dean Gonzales asesinó a sus padres, y que esa creencia no ha cambiado.

La audiencia para detener la ejecución está programada para comenzar el viernes a las 9:30 en el Tribunal del Condado de Ector. El juez John Shrode verá el caso. Su Telemundo 20 estará en el juzgado mañana.

Derechos de Autor KTLE 2022. Todos los Derechos Reservados.