Orden del gobernador de Texas considerara confirmación de género como abuso

AUSTIN, Texas (AP) - El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, ordenó a la agencia de bienestar infantil del estado que investigue los informes de cuidado de niños que confirman el género como abuso, una directiva que los opositores dicen que es la primera de cualquier gobernador sobre los esfuerzos del Partido Republicano para restringir a las personas transgénero. derechos.

El impacto inmediato de la orden, que Abbott emitió el martes, no estaba claro y un portavoz del Departamento de Familia y Servicios de Protección de Texas dijo que no había casos abiertos según la directiva del gobernador.

La carta de Abbott a las agencias estatales se produjo después de que el fiscal general republicano Ken Paxton publicara esta semana una opinión legal no vinculante que calificaba ciertos tratamientos de confirmación de género como “abuso infantil”. Eso va en contra de los grupos médicos más grandes del país, incluida la Asociación Médica Estadounidense, que se ha opuesto a las restricciones respaldadas por los republicanos presentadas en los parlamentos de todo el país.

Tanto Abbott como Paxton están listos para la reelección este año, y sus acciones se produjeron una semana antes de que estén en la boleta electoral de los votantes republicanos en las primeras primarias de Texas en la nación de 2022.

“Por la presente ordeno a su agencia que realice una investigación rápida y exhaustiva de cualquier caso informado de estos procedimientos abusivos en el estado de Texas”, dijo Abbott en una carta al Departamento de Servicios Familiares y de Protección.

La incertidumbre sobre el impacto se debe en gran parte al hecho de que las opiniones del fiscal general no tienen el peso de la ley. En Houston, la oficina del condado que representa al estado en casos civiles de abuso infantil dijo que no tomaría ninguna medida basada en la carta, y el grupo de defensa del bienestar infantil más grande de Texas dijo que no estaba claro qué harían los jueces y fiscales con la opinión.

“Lo que está claro es que los políticos no deberían destrozar familias amorosas y enviar a sus hijos al sistema de crianza temporal cuando los padres brindan la atención médica recomendada que creen que es lo mejor para sus hijos”, dijo Kate Murphy, directora senior de asociado de políticas para la protección infantil en Texans Care for Children.

La opinión de Paxton se dirige a los tratamientos que incluyen bloqueadores de la pubertad y terapia hormonal. Se produce meses después de que los legisladores republicanos de Texas, que presentaron más propuestas anti-LGBTQ el año pasado que en cualquier otra cámara estatal, propusieron leyes que prohíben tales tratamientos pero no las aprobaron.

Arkansas se convirtió en el primer estado en aprobar una ley que prohíbe los tratamientos de confirmación de género para menores, y Tennessee aprobó una medida similar.

Numerosos estados también han promulgado leyes que prohíben a los estudiantes transgénero competir en deportes escolares sobre la base de su identidad de género.

Cathryn Oakley, directora legislativa estatal y asesora principal de la Campaña de Derechos Humanos, dijo que ningún otro gobernador ha tomado la misma medida que Abbott. Ella lo llamó una “interpretación sin ley” y expresó su preocupación por los padres.

“El terror que se está inculcando en sus corazones es muy real”, dijo Oakley. “También estoy pensando en los niños que dependen de ese cuidado y en lo asustados que están”.

Derechos de autor 2022 Prensa Asociada. Todos los derechos reservados.