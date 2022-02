Niño de 4 años muere tras ataque de perro en Texas

BAYTOWN, Texas (KTRK) - Un niño de 4 años de Texas murió después de que varios perros que pertenecian a miembros de su familia lo mutilaron.

La policía respondió a una llamada para una pelea de perros alrededor de las 7:40 a.m. del Miércoles en Baytown, Texas. Al llegar, los oficiales encontraron que un niño de 4 años había sido atacado por perros. Los vecinos dicen que los cuatro perros involucrados son pitbulls.

El testigo Yahir Martínez acababa de llegar a la casa de al lado de su jefe cuando escuchó gritos.

“El niño estaba en la boca del perro… Esos perros están hechos para morder y trabar la mandíbula. Eso es lo que hacen los pitbulls... Una vez que eso sucede, es difícil para ti lograr que abran la boca”, dijo.

El video de vigilancia capturó la pelea mortal y los gritos de una mujer que, según los vecinos, era la tía del niño.

“Ella dice que se lo están tomando muy en serio. Quiero decir, yo también lo haría, porque pensarías que conoces a tus propias mascotas, y luego, llegas a casa y tu sobrino pequeño es mutilado por tu propia mascota”, dijo la vecina Yadi Rodríguez.

La policía dice que el niño fue llevado al hospital, donde murió a causa de sus heridas. Un miembro de la familia también resultó herido al tratar de detener el ataque.

“Eso no es algo que debería suceder. Fue una locura. Fue alucinante ver eso. No esperaba eso esta mañana,” dijo Martínez.

Los perros fueron llevados por el control de animales. Los vecinos dicen que han visto a los perros antes pero que no han tenido ningún problema con ellos.

“La gente de la perrera los agarró como si nada, pero uno de ellos era agresivo con ellos y no dejaba que lo levantaran para meterlo en la perrera o nada. Asumo porque no los conocía o ya estaba en ese estado. No lo sé”, dijo Rodríguez.

La policía continúa investigando qué condujo exactamente al ataque mortal.

