Un hombre de Midland se declara culpable de delito de odio en el ataque al Sam’s Club de 2020

MIDLAND, Texas (KOSA) -Según el Departamento de Justicia, José Gómez III, de Midland, Texas, se declaró culpable de tres cargos por cometer un delito de odio.

Según los documentos, Gómez entró en un almacén de Sam’s Club en Midland detrás de una familia asiática con niños pequeños el 14 de Marzo de 2020. Gómez nunca había visto a la familia antes y creía que eran chinos.

Gómez siguió a la familia asiática en la tienda durante varios minutos porque los percibió como una “amenaza”, ya que eran “del país que empezó a propagar esa enfermedad”. A continuación, Gómez abandonó momentáneamente a la familia para encontrar un cuchillo de sierra para carne en la tienda. Gómez dobló la hoja de manera que, al sostener el mango en su puño, la hoja se apoyaba en sus nudillos, con el filo hacia afuera. Gómez volvió junto a la familia asiática y golpeó al padre en la cara, causándole un corte. A continuación, Gómez se marchó del lugar, sólo para recuperar un cuchillo de 20 centímetros de la tienda.

Cuando Gómez regresó, fue a por los dos niños pequeños -que entonces tenían 6 y 2 años- que estaban sentados en la cesta delantera del carro de la compra. Gómez abrió de un tajo la cara del niño, que entonces tenía seis años. La hoja entró a milímetros del ojo derecho del niño, le partió la oreja derecha y le rodeó hasta la parte posterior del cráneo. Gómez también apuñaló a un empleado blanco del Sam’s Club que intervino para impedir que Gómez siguiera agrediendo a la familia asiática. Mientras era sujetado en el suelo, Gómez gritó a la familia asiática: “¡Fuera de América!”.

Gómez admitió tras la agresión que creía que la familia asiática era china y que la culpaba de la pandemia de COVID-19. Gómez admitió además que había intentado matar al niño de 6 años. Gómez también admitió que había atacado al empleado de la tienda porque Gómez quería matar al niño de 6 años y el empleado de la tienda se lo impedía.

CBS7 habló con el agente de la Patrulla Fronteriza Bernie Ramírez, que estaba fuera de servicio en el momento del ataque, quien detuvo a Gómez hasta que pudo llegar la policía.

“Una familia asiática estaba comprando cuando el acusado les atacó brutalmente por su raza y porque les culpaba de la pandemia del COVID-19″, dijo Kristen Clarke, fiscal general adjunta de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia. “Los delitos de odio por motivos raciales dirigidos a la comunidad asiático-americana van en aumento y no tienen cabida en nuestra sociedad actual. Todas las personas merecen sentirse seguras y protegidas viviendo en sus comunidades, independientemente de su raza, color u origen nacional.”

“El acusado atacó violenta y horriblemente a una familia inocente desprevenida por su aspecto y por el lugar del que creía que procedían”, dijo la fiscal federal Ashley C. Hoff, del Distrito Oeste de Texas. “Este tipo de violencia basada en el odio no tiene cabida en nuestra sociedad y no será tolerada. Estas víctimas y otras personas que sufren estos brutales ataques basados en el odio merecen justicia y vivir sin miedo en nuestras comunidades. Seguiremos aplicando enérgicamente las leyes federales que protegen los derechos civiles y combaten la violencia motivada por el odio.”

“Nadie debería tener miedo de ir de compras o sentir que podría ser objeto de un acto de violencia por su raza, etnia, religión, discapacidad, orientación sexual, género o identidad de género, país de origen nacional o estatus migratorio”, dijo el agente especial a cargo Jeffrey Downey de la Oficina de Campo de El Paso del FBI. “Los actos de odio y racismo no tienen lugar en nuestra comunidad y no serán tolerados. El FBI anima a las personas que han sido víctimas o testigos de un crimen de odio a ponerse en contacto con el FBI en el 1-800-CALL-FBI.”

Gómez se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua y, por cada delito, a una multa de 250,000 dólares.

