Texas encabeza la nación en madres adolescentes

AUSTIN, Texas (TEXAS TRIBUNE) - Como muchos adolescentes, el día de Iryanna Rodríguez comienza temprano y termina tarde, y a menudo se atrasa desde el momento en que se despierta. La joven de 18 años hace malabarismos con todas las experiencias normales de la escuela secundaria (clases, un novio, la búsqueda de un trabajo de medio tiempo) junto con algunos obstáculos adicionales.

“Siempre tengo prisa por la mañana, preparando a mi hijo y saliendo para la escuela,” dijo. “Y luego el bebé, tengo que cambiarlo. No hay nada más real que eso, a primera hora de la mañana.”

Rodríguez quedó embarazada por primera vez cuando tenía solo 13 años. Su hijo ahora tiene 4 años y el año pasado también tuvo una hija. Ella dice que sus hijos son su mayor bendición y le han enseñado que es capaz de mucho más de lo que creía.

“Pero, sí, dos hijos es mucho más difícil que uno”, dijo riendo.

Rodríguez vive con su novio, pero cuenta con mucho apoyo familiar para criar a sus hijos. Su madre tuvo su primer hijo cuando ella tenía alrededor de 15 años, dijo, y su abuela también era una madre joven.

Si bien las tasas de natalidad de adolescentes han disminuido significativamente en todo el país en las últimas décadas, Texas se mantiene por encima del promedio nacional y se ubica constantemente entre los 10 mejores estados. De todos los nacimientos en Texas, alrededor del 6% fueron nacimientos de adolescentes en 2019 y 2020.

Y una sorprendente proporción de adolescentes que dieron a luz en Texas en 2020 (más de 1 de cada 6) ya tenían al menos otro hijo. El análisis realizado por The Texas Tribune utilizando datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades encontró que Texas tenía la tasa más alta de estos llamados “nacimientos repetidos de adolescentes” en el país, junto con Alabama. En la última década, el estado ha estado entre los primeros cinco estados con tasas de repetición de nacimientos de adolescentes.

Rodríguez vive en Brownsville, una ciudad en el Valle del Río Grande, predominantemente hispano, en la frontera entre Estados Unidos y México. Si bien Texas ha visto una disminución general en la tasa de nacimientos repetidos de adolescentes, los condados que conforman esta región no lo han hecho, con más de una de cada cinco adolescentes que dan a luz ya teniendo al menos un hijo casi todos los años desde 2005. Esto es de acuerdo con datos del Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas.

Cynthia Cardenas ve el impacto de esto todos los días. Ella es la directora de la escuela secundaria Lincoln Park de Brownsville, donde todos los estudiantes, incluida Rodríguez, están embarazadas o son padres. Cárdenas dijo que la escuela actualmente tiene cinco estudiantes con tres hijos.

Otras escuelas del Distrito Escolar Independiente de Brownsville tienen equipos de softbol o producciones teatrales. Lincoln Park tiene una guardería y un horario flexible. Sus estudiantes son inteligentes y ambiciosos, dijo Cárdenas, y quieren estar en la escuela, pero están haciendo malabarismos con exigencias que la mayoría de los otros estudiantes de secundaria no podrían imaginar.

“Están analizando lo que deben hacer para criar a su hijo en este momento”, dijo Cárdenas. “Me dicen: ‘No puedo ir a la escuela mañana porque tengo que trabajar’. Yo digo: ‘Espera un minuto. Tienes que priorizar tu educación.’”

Cárdenas dijo que Lincoln Park está haciendo todo lo posible para asegurarse de que estos estudiantes se mantengan encaminados para graduarse. Pero desearía que se prestara más atención a lo que sucede antes de que los estudiantes deban inscribirse allí.

“Necesitamos ser proactivos en lugar de reactivos”, dijo. “Los padres no hablarán con sus alumnos sobre sexo seguro. … Simplemente no es una conversación abierta aquí. Estas niñas necesitan ser educadas”.

Texas no requiere que las escuelas secundarias enseñen educación sexual, y la gran mayoría sí se enfoca en la abstinencia sexual. El estado tiene un laberinto complicado de requisitos para los adolescentes que buscan control de la natalidad y actualmente opera bajo las leyes de aborto más estrictas del país.

Todo esto deja a los adolescentes con herramientas insuficientes para manejar proactivamente su propia salud reproductiva, dicen los defensores y los adolescentes, con consecuencias duraderas para ellos, sus hijos y sus comunidades.

Rodríguez está en camino de graduarse y quiere convertirse en enfermera. Ella y su novio planean tener una gran familia. Ella dijo que planea hablar con sus hijos temprano y con frecuencia sobre temas como el sexo seguro, las relaciones saludables y el control de la natalidad.

“Quiero que tengan más educación sobre eso que yo”, dijo.

Educación sexual

Mucho de lo que Jannely Villegas, de 18 años, aprendió sobre el sexo provino del programa de televisión “16 and Pregnant”.

“Siempre los veía y decía: ‘¿Cómo lo hacen? Son tan jóvenes y hacer malabares con la escuela y tener un bebé, debe ser estresante,” dijo.

Nadie le enseñó sobre el control de la natalidad antes de que comenzara a tener relaciones sexuales con su novio. E incluso cuando empezó a sospechar que podría estar embarazada, lo descartó.

“Desearía que alguien me enseñara algo de eso”, dijo. “No nacemos con el conocimiento de, oye, si estás embarazada, esto es lo que vas a sentir, o esto es lo que significa que no te llegue tu regla.”

Ignoró su peso fluctuante y sus tobillos hinchados hasta que, un día, ya no pudo más. En medio de la noche, entró al baño de la casa de su madre, encorvada por el dolor.

Dos empujones y dio a luz a su hijo, sola, en el suelo del baño.

“No sentí el dolor hasta después porque supongo que estaba muy traumatizada”, dijo. “Cuando llamé a mi mamá, casi se desmaya.”

Villegas y su hijo, que ahora tiene 3 meses, están sanos y prósperos. Pero esa es una experiencia que no le desearía a nadie más.

“Realmente desearía haber tenido el conocimiento al principio para poder haber hecho todas las cosas, como la ecografía, el ultrasonido, cuidarme mejor”, dijo.

Villegas creció en La Feria, un pequeño pueblo al oeste de Harlingen, donde dijo que la educación sexual se limitaba a una reunión con entrenadores deportivos para repasar los conceptos básicos.

Esto es bastante común en Texas, que no requiere que las escuelas enseñen educación sexual. Según Texas Freedom Network, de tendencia izquierdista, en el año escolar 2015-2016, el 25% de los distritos escolares no ofreció educación sexual y un 58% adicional enseñó educación sexual basada únicamente en la abstinencia.

En 2020, la Junta de Educación del Estado de Texas revisó sus estándares de educación sexual por primera vez en dos décadas. Si bien las escuelas aún deben enfatizar la abstinencia, a partir de este año, los estudiantes de séptimo y octavo grado también tendrán que aprender sobre otros métodos anticonceptivos.

La junta se negó a exigir que los distritos enseñen sobre orientación sexual, identidad de género y consentimiento. Y después de un cambio por parte de la Legislatura, toda la educación sexual en Texas ahora es “opt-in”, lo que significa que los padres deben inscribir proactivamente a sus estudiantes en estas clases.

Texas Values, un grupo de tendencia derechista que aboga por la educación basada únicamente en la abstinencia, dijo que escuchó a más de 22,000 padres preocupados de que enseñar educación sexual integral terminaría alentando a más adolescentes a tener relaciones sexuales.

“Las tasas de embarazo entre adolescentes no son ideales en este momento, pero estamos viendo esa disminución”, dijo la asesora principal de políticas Mary Elizabeth Castle. “Creemos que vamos a seguir viendo esta disminución a medida que más escuelas adopten el modelo de evitación de riesgos sexuales”.

La directora política de Texas Freedom Network, Carisa López, dijo que los cambios recientes, aunque progresan, son insuficientes para satisfacer las necesidades de los adolescentes tejanos.

“Los jóvenes pasan toda su vida temprana en la escuela. … Les enseñamos historia, les enseñamos matemáticas, pero ¿qué es más importante que enseñarles sobre salud, educación sexual y sus cuerpos? ella dijo. “Merecen estar armados con esta información para guiarlos por el resto de sus vidas”.

Acceso a la anticoncepción

Las tasas de natalidad de adolescentes han disminuido drásticamente en los Estados Unidos en las últimas décadas a un mínimo histórico en 2019 de 16,.7 nacimientos por cada 1000 niñas de 15 a 19 años. Pero en Texas, hubo 24 nacimientos por cada 1000 niñas en la misma cohorte, según los CDC.

“A pesar de todo este tremendo progreso, el ritmo de la disminución ha sido inconsistente”, dijo Jennifer Biundo, directora de políticas y datos de la Campaña de Texas para Prevenir el Embarazo Adolescente. “Lo que realmente está saliendo a la luz es el aumento de las disparidades y las mujeres jóvenes que se quedan atrás”.

En Texas, dijo Biundo, son los adolescentes hispanos y negros los que continúan teniendo altas tasas de embarazo adolescente, así como los adolescentes en el sistema de crianza temporal, los adolescentes en áreas rurales y los adolescentes con antecedentes de trauma.

Biundo y otros defensores dicen que décadas de disminución de las tasas de embarazo adolescente han demostrado lo que funciona, específicamente un sistema que “no tiene puertas equivocadas” para los adolescentes que buscan acceder a métodos anticonceptivos, educación y otras herramientas para administrar sus propias decisiones reproductivas.

Pero en Texas, los adolescentes tienen que navegar por un laberinto inestable de programas federales y estatales con diferentes requisitos de confidencialidad y consentimiento de los padres.

“Texas tiene algunas de las leyes más complejas del país sobre el acceso de los adolescentes a la atención médica en general”, dijo Biundo. “Queremos que los padres se involucren mucho en la salud de sus hijos… pero queremos asegurarnos de que los adolescentes no se queden atrás.”

En general, los padres tienen que dar su consentimiento para la atención médica de sus hijos menores. Pero muchos estados hacen una excepción para la atención de la salud reproductiva: 23 estados permiten que los menores de edad den su consentimiento para iniciar el control de la natalidad en todas las situaciones, y otros 10 estados tienen amplias excepciones para menores de cierta edad, embarazadas o con hijos.

Texas se encuentra en la minoría restante de los estados que no permite que los menores de edad den su consentimiento para el control de la natalidad, excepto en casos extremadamente raros, como si el adolescente está legalmente emancipado de sus padres.

Los menores de Texas que ya han dado a luz y están criando activamente a sus hijos aún necesitan el permiso de sus padres para usar métodos anticonceptivos. Rodríguez se sorprendió al enterarse de esto después de tener a su primer hijo.

“Quería tomar control de la natalidad y me pidieron la firma de mi mamá para ponerlo en mi brazo,” dijo. “Afortunadamente, mi mamá dijo, tienes que seguir adelante.”

Castle, de Texas Values, dijo que tener conversaciones sobre el control de la natalidad puede ser una oportunidad para que ese padre adolescente desarrolle una relación más cercana con sus propios padres. Ella reconoce que algunos menores pueden estar en situaciones en las que sus padres no están involucrados o es difícil obtener su consentimiento, pero dijo que eso no es una justificación para flexibilizar los requisitos.

Los menores que obtienen su seguro médico a través de Medicaid pueden acceder a métodos anticonceptivos sin el consentimiento de los padres. Pero Texas es uno de los 12 estados que optaron por no expandir Medicaid, dejando a muchos adolescentes en el Programa de Seguro Médico para Niños (Children’s Health Insurance Program, CHIP) administrado por el estado.

Texas y Dakota del Norte son los únicos estados que no cubren el control de la natalidad en CHIP. Con o sin el consentimiento de los padres, un adolescente en CHIP no puede obtener control de la natalidad a través de su programa de seguro a menos que pueda probar que es por una necesidad médica que no sea la prevención del embarazo.

“CHIP cubre a [adolescentes] hasta el mes en que cumplen 19 años”, dijo Biundo. “Estamos hablando de adultos legales cuyo programa de seguro no cubre el control de la natalidad. Hay muy, muy pocos programas de seguros en el país que no cubran el control de la natalidad.”

Hay una solución alternativa: el Programa de planificación familiar del estado proporciona control de la natalidad, con el consentimiento de los padres, en una de las aproximadamente 200 clínicas financiadas. Pero si los adolescentes en CHIP obtienen control de la natalidad a través de este programa, el precio es mucho más alto para el estado, que cubre el 100 % del Programa de planificación familiar. El estado cubre menos del 25% del costo de las reclamaciones de CHIP y el gobierno federal proporciona el resto.

“En lugar de agregar esto como un beneficio y tomar los fondos federales para ello y permitir que estos adolescentes tengan fácil acceso a la anticoncepción, los enviaremos a través de este intrincado laberinto de programas, y el estado pagará todo.“ dijo Biundo.

La representante estatal Donna Howard, demócrata por Austin, ha presentado repetidamente un proyecto de ley que habría agregado cobertura de anticoncepción para la prevención del embarazo en CHIP. Después de aprobarse en la Cámara y estancarse en el Senado en 2019, el proyecto de ley ni siquiera obtuvo una audiencia en 2021.

“Tenemos grandes desafíos para asegurarnos de que estamos brindando a los jóvenes de este estado las herramientas que necesitan”, dijo Howard. “Sabemos que los anticonceptivos son una parte importante de esa caja de herramientas y no ponerlos a disposición de algunos de nuestros jóvenes que están en algunos de estos programas es simplemente irresponsable.”

Su proyecto de ley aún requeriría el consentimiento de los padres para obtener control de la natalidad en CHIP, lo que, según ella, es solo una cuestión de ser realista sobre lo que se consideraría aceptable en Texas.

Castle dijo que su grupo, Texas Values, abogó por no agregar el control de la natalidad a CHIP.

“Queremos asegurarnos de no alentar la actividad sexual entre adolescentes o niños”, dijo. “Creo que los motivaría a no ser sexualmente activos si saben que no tienen una alternativa que los ayude a evitar el riesgo.”

Las investigaciones indican que proporcionar a los adolescentes anticonceptivos de bajo costo o sin costo no aumenta el número de parejas sexuales y, de hecho, conduce a una disminución significativa en las tasas de embarazo adolescente.

Cuando Myrna Alvarado crecía en el área de Dallas, dijo que hablar sobre control de la natalidad con sus padres habría sido un tabú. Cuando se graduó de la escuela secundaria, había recibido, según sus estimaciones, unos 90 minutos de educación sexual en séptimo grado.

“Mucha de la información que tienen los adolescentes proviene de Google o de rumores que pasan entre sus amigos”, dijo. “No estamos obteniendo información de una fuente confiable”.

Ella sabe lo difícil que puede ser para los adolescentes hablar con sus padres sobre el control de la natalidad, y cómo eso puede no ser suficiente para disuadirlos de tener relaciones sexuales. Ahora ayuda a los adolescentes del área de Dallas a acceder a información y métodos anticonceptivos a través de la Alianza del Norte de Texas para reducir los embarazos no deseados en adolescentes.

“Podemos mostrarles qué clínicas están cerca de ellos y cuáles son aptas para adolescentes, donde no necesitarán el consentimiento de los padres para ir y se respetará su privacidad, y por lo general a bajo costo o sin costo alguno”, dijo.

Los adolescentes en el área de Dallas pueden buscar métodos anticonceptivos confidenciales en clínicas financiadas por el programa federal Título X.

Pero las 175 clínicas del Título X en Texas están distribuidas de manera desigual en todo el estado, dejando zonas enteras de Texas desatendidas. Y algunas de las clínicas que reciben estos fondos han luchado con fondos inconsistentes y presiones políticas en los últimos años que dejan a los adolescentes en el limbo.

Cierres de clínicas de planificación familiar

Cuando los adolescentes llegan a una de las clínicas de Access Esperanza en el Valle del Río Grande, a menudo ya están embarazadas o son padres. El director ejecutivo Patricio Gonzales dijo que uno de sus programas más importantes es ayudar a los adolescentes a acceder a atención confidencial de salud reproductiva.

“La crítica que siempre recibimos es: ‘Sus anticonceptivos promueven la promesa ’promiscuidad’”, dijo. “Mi respuesta es, tienes la P equivocada. No es promiscuidad, es prevención. Prevenir enfermedades no deseadas y embarazos no deseados, especialmente a una edad temprana”.

Hace una década, Access Esperanza operaba ocho clínicas, brindando atención de salud sexual y reproductiva a 23,000 personas en todo el Valle del Río Grande. En ese entonces, el grupo tenía un nombre diferente y más reconocible: Planned Parenthood of Hidalgo County.

Luego, en 2011, Texas aprobó una ley que impedía que los fondos públicos fueran a las clínicas afiliadas a Planned Parenthood. Casi de inmediato, Planned Parenthood del Condado de Hidalgo perdió millones de dólares en fondos estatales, dijo Gonzales. Tuvieron que cerrar cinco clínicas y perdieron dos tercios de sus pacientes.

Todo eso por una clínica que nunca hizo abortos, que fue el blanco de los recortes.

“Estábamos haciendo trabajo de prevención”, dijo Gonzales. “Estamos previniendo los abortos poniendo a las mujeres en anticonceptivos”.

Después de tres años de servicios reducidos, la junta votó para desafiliarse de Planned Parenthood y cambió su nombre a Access Esperanza. Seis meses después, dijo Gonzales, el dinero comenzó a fluir nuevamente desde el estado.

Casi una década después de los recortes iniciales, finalmente se están acercando a atender a la misma cantidad de clientes que antes. Gonzales se preocupa sobre todo por los adolescentes que las clínicas no pudieron atender durante esos años.

“Muchos de los jóvenes nos culpaban y decían ‘¿Qué hicieron mal?’”, recuerda. “No se estaban dando cuenta de la política detrás de esto con nosotros solo siendo una Paternidad Planificada”.

Una cuarta parte de las clínicas de planificación familiar en todo el estado cerraron como resultado de estos recortes de fondos, según el Proyecto de Evaluación de Políticas de Texas. Las consecuencias continúan hasta el día de hoy, dijo Rosann Mariappuram, directora ejecutiva de Jane’s Due Process, un grupo que ayuda a los adolescentes a acceder a la anticoncepción y la atención del aborto.

“Muchos clientes nos llaman y dicen: ‘Fui a mi Planned Parenthood local, pero me dijeron que existe esta ley y que en realidad no pueden ayudarme’”, dijo. “Simplemente terminan confundidos acerca de dónde pueden ir y tal vez simplemente dejan de buscar”.

Acceso al aborto

Mariappuram dijo que esto es algo común en Texas, donde los adolescentes a menudo terminan atrapados en el fuego cruzado de decisiones políticas en las que no tienen voz. El mejor ejemplo, dijo, es el último esfuerzo de Texas para restringir el acceso al aborto.

La controvertida ley, conocida como Proyecto de Ley 8 del Senado, prohíbe los abortos después de que se detecte actividad cardíaca fetal, generalmente alrededor de las seis semanas de embarazo.

Muchas mujeres aún no saben que están embarazadas en ese momento, y eso es particularmente cierto para las adolescentes, quienes pueden no tener un período regular o una comprensión completa de su sistema reproductivo.

Si una menor detectó un embarazo antes de ese momento, Texas requiere el consentimiento de los padres para abortar. Si sus padres no dan su consentimiento, el menor puede buscar una derivación judicial en la que un juez acuerde que el menor es lo suficientemente maduro para tomar esa decisión por su cuenta.

“Siempre alentamos a los jóvenes a que involucren a sus padres si es seguro para ellos hacerlo”, dijo Mariappuram. “Nuestras clientas tienden a estar en una situación más grave o peligrosa en la que, especialmente si están embarazadas, hablar con sus padres puede hacer que las echen de la casa o las obliguen a continuar con el embarazo en contra de su voluntad”.

Castle, de Texas Values, enfatizó la importancia de que los padres participen en esta decisión, con suerte, dijo, con el objetivo de alentar al niño a mantener el embarazo.

“Creo que hay un apoyo adecuado para que los adolescentes lleven a término a esos bebés”, dijo. “Hay más de 200 centros de atención para el embarazo en el estado que pueden ayudar a estas madres adolescentes con lo que necesiten… para cuidar a ese niño en el futuro”.

Texas ha invertido más de $100 millones en su programa “Alternativas al aborto”, que financia estos centros de embarazo, aunque hay poca información disponible sobre cómo se gasta el dinero.

Desde que el Proyecto de Ley 8 del Senado entró en vigencia el 1 de septiembre, Mariappuram dijo que las llamadas a la línea directa de su organización se redujeron en más de la mitad, y menos de un tercio de los adolescentes que llamaron todavía estaban en el período de tiempo en el que podían acceder a un aborto.

El proceso de derivación judicial puede llevar días o semanas, lo que obliga a algunos adolescentes a pasar el tiempo durante el cual legalmente podrían someterse al procedimiento. Y es menos probable que las adolescentes puedan viajar fuera del estado para abortar como lo han hecho algunos adultos, dijo Mariappuram.

Frente a todas estas barreras, muchas más adolescentes están llevando embarazos a término. En septiembre de 2021, mes en que entró en vigencia la ley, solo 29 mujeres menores de 18 años abortaron, según datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos del estado.

Eso es una disminución de casi el 75 % con respecto al año anterior y una disminución del 70 % con respecto a 2019. La cantidad de abortos en 2021 aún está sujeta a cambios a medida que el estado finaliza las cifras.

“Hemos estado brindando mucho apoyo emocional para pensar cómo manejar el hecho de ser obligada a permanecer embarazada en contra de su voluntad”, dijo Mariappuram.

