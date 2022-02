La nadadora medallista olímpica Natalie Hinds, oradora invitada en el evento " Noche con las estrellas”

ODESSA, Texas (KOSA) - El Consejo Cultural Negro de Odessa celebró el sábado un banquete de becas “Noche con las estrellas”.

Varios se reunieron en el Hotel Marriott de Odessa para celebrar 10 jóvenes afroamericanos becarios de sus logros en la comunidad.

El banquete contó con la nadadora medallista olímpica Natalie Hinds como oradora invitada, quien dice sentirse honrada de formar parte del evento.

“Ahora que he construido una plataforma, es hacia donde me dirijo. Quiero inspirar a la gente que se parece a mí y a la que yo querría admirar si tuviera su edad”, dijo Hinds. “Intento ponerlo en perspectiva y disfrutar de cada momento en el que puedo volver y hablar en mi comunidad y conocer a tanta gente estupenda que está haciendo cosas increíbles en la comunidad. Así que me siento muy honrada”.

El Consejo Cultural Negro de Odessa lleva más de 20 años celebrando este evento comunitario.

