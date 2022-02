La escasez de guardias de cruce en todo el país deja los pasos de peatones escolares sin supervisión en el Permian Basin

ODESSA, Texas (KOSA) -All City Management Services, la empresa de guardias de cruce, dice que la escasez de guardias de cruce en todo el país está afectando a varias escuelas de lel Permian Basin.

Un número récord de llamadas cada día debido a problemas relacionados con los covaches está dejando algunos pasos de peatones sin supervisión.

“Tengo hijos pequeños, y cuando crecí nunca tuve un guardia de cruce y me aterrorizaba cuando tenían que ir a la escuela y cruzar intersecciones muy transitadas, y cuando me di cuenta de que podía haber guardias de cruce y que buscaban a la gente me emocioné mucho”, dijo la guardia de cruce de ACMS, Veronika Rogers.

Pero ahora, debido a la escasez, el gerente de operaciones de ACMS dice que en un día cualquiera, más de 25 guardias de cruce están llamando por cuestiones relacionadas con la covida.

“Y tendremos un respaldo de suplentes, pero estarán llenando otros sitios porque tenemos tantas llamadas de salida, por eso necesitamos más y más suplentes que estén disponibles, dijo la gerente de Operaciones de ACMS, Kimberly Craig.

ACMS dice que en Midland hay 60 pasos de peatones que la empresa supervisa, y 40 en Odessa.

La escuela primaria Jordan es uno de los sitios más concurridos en Odessa.

“Tengo 5′11 y soy amarillo brillante en la mañana con una señal de alto y los coches no me ven, los coches no se detienen para mí o frenan de golpe y todos se sorprenden de que estoy en el medio de la carretera, así que me pregunto cómo verían a los pequeños itty bitty primer grado”, dijo Rogers.

Ahora, para evitar accidentes y ayudar a los niños a cruzar de forma segura, ACMS dice que pide a la gente que dé un paso adelante en la comunidad.

“El niño que cruza podría ser su nieto, su hijo, su sobrina o sobrino, y realmente necesitamos gente que esté dispuesta a dar un paso adelante y a cubrirlo”, dijo Craig.

“Estamos aquí porque queremos ayudar, queremos ayudar a los niños, no estamos tratando de ser malos con los conductores o detenerlos o impedirles ir a trabajar, sólo tratamos de conseguir que los niños crucen la calle con seguridad y nos ayuden”, dijo Rogers.

ASMC dice que necesita contrataciones. Si usted está interesado en contacto: 432-271-8267.

