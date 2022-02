Hacienda de papas de Texas niega a casi 500 granjeros salarios completos y horas extras

DALHART, Texas (KWTX) - En una investigación reciente del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, Blaine Larsen Farms Inc. en Dalhart no les pagó a los trabajadores con visas H-2A y los trabajadores que son ciudadanos no recibieron sus salarios.

Blaine Larsen Inc. tiene su sede en Idaho Falls, Idaho, y opera para atender a clientes minoristas y de servicios de alimentos en todo el mundo.

La granja es donde los trabajadores ingresan al condado con visas H-2A para trabajar en el Panhandle de Texas.

La División de Horas y Salarios del departamento descubrió que Larsen Farms no pagó a los trabajadores del almacén el tiempo y la mitad de su tarifa regular de pago cuando trabajaron más de 40 horas en una semana laboral según lo exige la Ley de Normas Laborales Justas.

Los investigadores también determinaron que Larsen Farms violó las disposiciones H-2A de la Ley de Inmigración y Nacionalidad al proporcionar declaraciones de pago incompletas a los trabajadores H-2A y permitir que los conductores transportaran a los trabajadores sin la licencia adecuada.

El empleador también violó los estándares del campo de trabajo temporal de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional al no informar adecuadamente sobre enfermedades transmisibles después de un brote de coronavirus en la granja.

La investigación condujo a la recuperación de $1,345,960 en salarios atrasados para los trabajadores del almacén y la evaluación por parte de la división de $10,900 en sanciones monetarias civiles al empleador por violar la ley.

Esta investigación es la última de una serie de acciones departamentales relacionadas con Larsen Farms.

Luego de una investigación conjunta de crimen organizado y fraude con el Departamento de Seguridad Nacional, se presentó una denuncia penal en julio de 2020 alegando que un gerente de la empresa exigió que los trabajadores de México pagaran hasta $1,500 cada uno para obtener visas de trabajo.

En agosto de 2020, OSHA abrió investigaciones en otras dos granjas de Texas operadas por Blaine Larsen Inc. después de que dos trabajadores agrícolas fueran asesinados por infecciones de COVID-19 en medio de acusaciones de que se ignoraron los requisitos federales de seguridad en el lugar de trabajo.

“La División de Horas y Salarios encontró que Blaine Larsen Inc. no cumplió con sus obligaciones legales, y la Oficina del Inspector General determinó que el empleador sometió a sus trabajadores a discriminación e intimidación cuando hicieron valer sus derechos, dijo Jessica, administradora interina de horas y salarios. Looman. “Estas acciones no serán toleradas y la agencia utilizará todas las herramientas disponibles para responsabilizar al empleador.”

