El Centro de Convenciones Bush cerrado indefinidamente

MIDLAND, Texas (KTLE) - Si usted está planeando asistir a uno de los muchos eventos emocionantes en el Centro de Convenciones Bush, es posible que desee pensar de nuevo. Una rotura de la tubería principal de agua inundó el centro y ahora está cerrado.

No se ha confirmado la fecha de reapertura.

Por suerte, dos de los principales eventos que se celebran allí simplemente han cambiado de ubicación, y el Horseshoe Arena ha dado un gran paso adelante. Gracias a ellos, todos los sistemas están en marcha para la convención de cómics, por ejemplo.

“Nos pusimos en contacto con el Horseshoe, que afortunadamente tenía disponibilidad, así que pudimos reubicarnos, y en realidad esto no desplaza el evento. Los espectadores no se ven afectados, los vendedores no se ven afectados, el centro de eventos está muy cerca del centro de la ciudad, que en la mayor parte de Midland está a 20-30 minutos de cada extremo, así que no es demasiado drástico. Afortunadamente se resolverá bastante rápido”, dice Chris Slatosch, organizador de la Comic Con.

El Foro de Candidatos a Comisionado de Ferrocarriles de Texas también se celebrará como estaba previsto.

La rotura de la tubería principal de agua ya está controlada y eso parece ser lo peor.

La feria de carreras aún no ha sido reprogramada, pero la ciudad dice que finalmente lo será.

