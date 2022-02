Una palabra equivocada de un sacerdote católico invalida ‘miles’ de bautizos

PHOENIX (Arizona’s Family/Gray News) - Los bautismos realizados por un sacerdote en Arizona no son válidos por una sola palabra, dijo el obispo de la Diócesis de Phoenix.

El sacerdote involucrado es el reverendo Andrés Arango, y la palabra en cuestión es “nosotros”, informó la Familia de Arizona.

El obispo Thomas Olmsted anunció la revelación en una carta fechada el 14 de enero “con sincera preocupación pastoral”.

“Específicamente, se me informó que el P. Andrés usó la fórmula, ‘NOSOTROS te bautizamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo’”, escribió Olmsted. “La frase clave en cuestión es el uso de ‘Nosotros bautizamos’ en lugar de ‘Yo bautizo’. El problema con el uso de ‘Nosotros’ es que no es la comunidad la que bautiza a una persona, sino que es Cristo, y solo Él , quien preside en todos los sacramentos, y por eso es Cristo Jesús quien bautiza.”

No está claro cuántos bautismos se ven afectados, pero la diócesis declaró que supone que todos los que Arango realizó antes del 17 de junio de 2021 no son válidos. Los realizados después de esa fecha no necesitaron repetirse.

Arango ha sido sacerdote desde 1995 y llegó a Phoenix en septiembre de 2005.

Olmsted pidió a las personas que se comuniquen con la diócesis si creen que Arango los bautizó a ellos oa sus hijos.

Debido a que el bautismo es el primer sacramento, aquellos cuyos bautismos no son válidos pueden necesitar repetir otros sacramentos también. Eso incluye la primera comunión y la confirmación. En la religión católica, uno no puede haber recibido otros sacramentos sin haber sido debidamente bautizado primero.

El sitio web de la Diócesis de Phoenix dice que es posible que algunos matrimonios también se vean afectados.

“No creo que el P. Andrés tenía intenciones de dañar a los fieles o privarlos de la gracia del bautismo y los sacramentos”, dijo Olmsted.

Arango renunció como párroco de la parroquia de St. Gregory en Phoenix, pero sigue siendo sacerdote.

“Me entristece saber que he realizado bautismos inválidos a lo largo de mi ministerio como sacerdote usando regularmente una fórmula incorrecta”, escribió Arango en el sitio web de la Diócesis de Phoenix. “Lamento profundamente mi error y cómo esto ha afectado a numerosas personas en su parroquia y en otros lugares”.

