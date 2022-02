Cómo los Californianos están diversificando Texas y cómo podrían cambiar su panorama político

Los Texanos pueden preocuparse de que las multitudes de Californianos que se mudan al estado estén exacerbando sus crecientes problemas de vivienda y asequibilidad y alterando rápidamente su política, pero al final del día, agregan más a la riqueza y la creciente diversidad de Texas, dijo Kenneth Miller, el Rose, profesora de gobierno estatal y local en Claremont McKenna College, durante un panel del viernes moderado por el editor en jefe de The Texas Tribune, Sewell Chan.

“Son un resultado neto positivo para Texas,” dijo Miller. “Aportan riqueza adicional al estado, creatividad, dinamismo [y] nuevas perspectivas. También creo que es importante tener en cuenta que los recién llegados pueden cambiar un lugar en algunos aspectos. Entonces, los californianos cambiarán a Texas de manera importante, pero un lugar también cambia a los recién llegados. A medida que las personas migren de California y otros lugares a Texas, absorberán y adoptarán muchas de las actitudes culturales y filosóficas de Texas. Es algo natural en la psicología cultural.”

Como dos de los estados más prósperos del país, y políticamente diametralmente opuestos, Texas y California han tenido durante mucho tiempo una dinámica de interés nacional. Las personas de color, incluidas las comunidades hispanas considerables, representan un gran porcentaje de la población tanto en Texas como en California, dijo Miller. Además, los dos estados tienen la mayor cantidad de votos electorales en los EE. UU., lo que les otorga una influencia significativa en las elecciones nacionales y arrojan una luz constante sobre cómo los cambios demográficos afectan su panorama político.

Aunque ha sido difícil obtener puntos de datos actualizados del gobierno sobre la cantidad de californianos que se mudan a Texas, en parte debido a la pandemia, las estimaciones en los últimos cuatro o cinco años rondan los cientos de miles. El atractivo de Texas proviene de una variedad de factores, pero los panelistas del viernes dijeron que los más notables últimamente han sido restricciones pandémicas más flexibles y una mayor flexibilidad económica para empresas y corporaciones, junto con una mayor asequibilidad en comparación con la costa oeste.

Respuesta pandémica

La respuesta a la pandemia definitivamente ha dado un impulso a la popularidad de Texas en comparación con California, dijo Alexandra Suich Bass, corresponsal principal de política, tecnología y sociedad de The Economist.

En marzo de 2021, el gobernador Greg Abbott anunció que aliviaría las restricciones de COVID-19, como los mandatos de máscara y los límites de capacidad en las empresas. Abbott y los legisladores conservadores también presionaron para que las escuelas reabrieran para el aprendizaje en persona. A pesar del rechazo de los funcionarios de salud y los demócratas, Abbott ha promocionado la necesidad de priorizar la recuperación económica.

“Creo que COVID ha expuesto muchas de las debilidades del modelo de California porque las personas se dan cuenta de que no necesariamente obtienen excelentes servicios si las escuelas no pueden abrir durante gran parte del año para el aprendizaje en persona, por ejemplo”, dijo Suich Bass. . “Es por eso que hemos visto a personas optar por irse a Texas. En la medida en que los líderes de California no aborden algunas de las razones por las que las personas eligen irse, creo que California estará en una gran desventaja”.

Creciente competencia política

Miller dijo que es probable que Texas se convierta en un estado políticamente más competitivo entre los partidos políticos opuestos a un ritmo más rápido que California.

“Es cierto que hay un control republicano completamente unificado del gobierno estatal [en Texas], pero las contiendas son más reñidas en Texas que en California”, dijo Miller. “En California, el Partido Republicano es extremadamente débil y los porcentajes del candidato perdedor en las elecciones estatales son bajos. … Los obstáculos para el partido minoritario en California son mayores que en Texas. Existe una oportunidad real para que los demócratas de Texas, si pueden ocupar una posición intermedia ideológicamente, lo hagan muy bien en todo el estado”.

La población cada vez más diversa de Texas también podría generar cambios en los patrones de votación del estado. Según el censo de 2020, las personas de color fueron responsables de aproximadamente el 95 % del crecimiento de la población del estado.

Pero Sergio García-Ríos, profesor asistente de gobierno y estudios latinos en la Universidad de Cornell, señaló que es importante tener en cuenta que ni los grupos de color ni sus comportamientos electorales son monolíticos, como lo demuestra la considerable cantidad de votantes hispanos que expresidente Donald Trump acumulado en el sur de Texas en 2020.

“Creo que Texas va a ser el estado más importante en términos de política electoral y definitivamente de elecciones presidenciales”, dijo García-Ríos. “Será un estado clave, y creo que definitivamente se está acercando cada vez más a ser un campo de batalla. … Sé que lo que estamos a punto de ver es una movilización masiva de latinos y otras minorías en Texas”.

Corporaciones y temas sociales

Abbott convirtió en ley una serie de prioridades conservadoras luego de las sesiones legislativas de Texas el año pasado, lo que atrajo la atención de muchas de las corporaciones más grandes del estado. Grandes empresas como Microsoft y Hewlett-Packard denunciaron la nueva re

Las restricciones a la votación y otras empresas condenaron la prohibición casi total del estado sobre el aborto y el proyecto de ley de deportes transgénero. Las críticas no hicieron nada para evitar que estas leyes entraran en vigor, pero Miller dijo que se debe prestar más atención a si la influencia de las empresas ayudará gradualmente a cambiar la política de Texas en una dirección más moderada.

“Creo que la comunidad empresarial, incluidas estas corporaciones de otros estados que ingresan a Texas, en última instancia probablemente tendrá una influencia moderadora en la política social en Texas, pero la derecha conservadora más activista tiene una gran base de poder dentro del Partido Republicano. “, dijo Miller. “Entonces, cuando piensas en la política de Texas, en realidad no se trata tanto de republicanos contra demócratas a corto plazo, sino internamente dentro del Partido Republicano, ¿qué facción va a ascender?”.

Y aunque las políticas sociales muy conservadoras pueden dominar en Texas, el estado sigue siendo un destino muy atractivo para las empresas con raíces en la costa oeste, dijo Suich Bass.

“El gobierno de Texas, en contraste con California, ha operado un poco como un negocio en sí mismo”, dijo. “El gobernador [Rick] Perry se hizo famoso en viajes de caza a California para reclutar negocios. Así que creo que esa mentalidad de ser pro-negocios y estratégico sobre el crecimiento ha existido durante más de una década en Texas y todavía está allí. … El enfoque de Texas, y su marco de ser de impuestos bajos, pro-negocios y siempre remolcarse a esa línea y no necesariamente introducir otras cosas, es lo que le permitió seguir creciendo”.

Copyright 2022 The Texas Tribune. Todos los derechos reservados.