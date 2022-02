I LOVE MY SELFIE organiza el primer día de Galentine para un caso bueno

Midland, Texas (KTLE) - I LOVE MY SELFIE en midland celebró su primer evento del día de Galentine que ayuda a beneficiar a la organización sin ánimo de lucro Safe Place of the Permian Basin.

Este evento brindó a las mujeres la oportunidad de ayudar a recaudar fondos para otras mujeres y niños necesitados que se enfrentan a la violencia doméstica.

También dio a las invitadas la oportunidad de disfrutar de comida y refrescos con algunas de sus amigas, y quizá de hacerse un par de selfies.

Una representante de safe place of the permian basin dice que se alegra de que la gente sea consciente de la causa.

