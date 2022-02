Entrenador de béisbol es agredido por estudiantes de secundaria en Texas

HOUSTON (KPRC) - Cuatro estudiantes de secundaria en Texas fueron detenidos luego de que testigos afirmaran que atacaron a un entrenador de béisbol de la escuela secundaria que trató de disciplinarlos.

La persecución y la golpiza del Jueves en el campus de la escuela secundaria Langham Creek, cerca de Houston, fue captada en un video de un teléfono celular.

Los estudiantes de la escuela secundaria dicen que la víctima es un entrenador de béisbol que le dijo a un grupo de estudiantes de secundaria que no podían andar en motos por la escuela.

“Más tarde ese día, los arrestaron y sus amigos mayores amenazaron con disparar a nuestra escuela”, dijo la estudiante de segundo año Alena Gonzales.

Funcionarios del Distrito Escolar Independiente Cypress-Fairbanks dicen que los atacantes son cuatro estudiantes de la escuela secundaria Aragon. En una carta a los padres, el director de la escuela secundaria dijo que los estudiantes fueron detenidos y serán disciplinados de acuerdo con el código de conducta.

Las autoridades también dicen que una amenaza hecha a través de las redes sociales resultó en medidas de seguridad reforzadas en el campus el viernes. El entrenador no estaba en la escuela ese día, según los estudiantes.

Los padres preocupados quieren una acción rápida sobre el incidente.

“Esto simplemente no debería estar sucediendo, no en nuestro propio patio. Eso simplemente no puede suceder. Estos niños definitivamente necesitan meterse en muchos problemas, y estoy sin palabras,” dijo el padre Michael Daugherty.

El Departamento de Policía de Cy-Fair ISD continuará con la investigación. No está claro qué cargos, si los hay, enfrentan los estudiantes de secundaria.

Copyright 2022 KPRC a través de CNN Newsource. Reservados todos los derechos.