El candidato a vicegobernador Daniel Miller visita Midland

Midland, Texas (KTLE) -La carrera por el el vicegobernador se está calentando, con el titular Dan Patrick en las encuestas por debajo del 50%. Su oponente más visible es Daniel Miller, quien muy bien podría llegar a la segunda vuelta. Es un tejano de sexta generación que ha estado hablando de “Texit”, o la secesión de Texas, y lo ha convertido en la pieza central de su campaña. incluso tuvo algunas ideas únicas en caso de que Texas fuera una nación independiente para proteger mejor la red eléctrica.

Miller le dijo a Telemundo Midland en el evento: “Una de las cosas que no puede ignorar cuando habla sobre el poder de Texas y los problemas que enfrentamos es que Texas está pagando de más entre 103 y 160 mil millones de dólares anuales al sistema federal. Eso es un sobrepago que es dinero que sale de los bolsillos de los contribuyentes de Texas para nunca más ser visto en el abismo de la mala gestión federal, el desperdicio y el abuso. Pero imagine por un momento cómo sería si Texas mantuviera nuestro dinero aquí. ¿Qué podríamos mejorar, qué podríamos arreglar, cómo serían mejores nuestros amores?”.

Miller también tuvo algunas palabras de elección para Patrick después de su declaración luego de un mitin de Trump en Conyers.

“El teniente actual. El gobernador hizo una entrevista después de un mitin de Trump donde hizo una afirmación escandalosa de que Texas no estaba cerrado. Pero durante esos mismos cierres, el 19% de las empresas de Texas cerraron sus puertas para nunca volver a abrir. Entonces, como candidato a lt. ¡Gobernador, me comprometo absolutamente al 100% a que no habrá más bloqueos ni golpes por puestos de trabajo!

Un residente de Permian Basin interesado en desarrollos de petróleo y gas salió apoyando a Miller.

“Me alegra que haya mencionado el apoyo de Dan Patrick a los trabajadores del petróleo y el gas en nuestra industria. Al igual que su promesa de aprobar el acarreo constitucional, escuchamos estas promesas de campaña de Patrick en cada ciclo electoral y, sin embargo, el registro de votación simplemente no está ahí”.

