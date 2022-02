Odessa Police Department pays tribute to fallen officer

ODESSA, Texas (KTLE) - Este será el 34 aniversario que el OPD ha estado rindiendo homenaje a Scott Smith y su equipo está de pie juntos de lado a lado para honrar su servicio en la ciudad de Odessa.

Exactamente al amanecer, la guardia de honor del Departamento de Policía de Odessa colocó una corona de flores para Scott Smith en la estatua conmemorativa en el jardín frente a la estación.

Scott Smith tenía 25 años cuando respondía a una llamada de robo y se vio involucrado en un accidente de moto, hace treinta y cuatro años.

Sólo dos días después del accidente, su mujer descubrió que estaba embarazada de su segundo hijo. Pasó seis meses con respiración artificial antes de fallecer.

El público fue invitado al servicio para aquellos que quisieran presentar sus respetos.

El jefe Michael Gerke dice que su recuerdo nunca será olvidado.

“Estamos aquí esta mañana colocando la corona de flores en memoria de Scott Smith que fue un oficial que falleció hace 34 años y siempre recordaremos su servicio a este departamento y a esta comunidad”, dijo el Jefe Michael Gerke, del Departamento de Policía de Odessa.

Muchos miembros de la comunidad sufrieron la pérdida de Smith y responder a la muerte de un oficial es algo que no se desea volver a ver.

“Como jefe, eso es lo peor que puede pasar, cierto. Es decir, recibir esa llamada de que uno de tus agentes ha caído y está herido y posiblemente haya fallecido. Es lo peor que te puede pasar. Sólo imaginar, que nunca me ha sucedido. Dios, rezo para que nunca me pase, pero sólo imaginar lo que la comunidad pasó. Lo que el departamento pasó. Lo que la familia pasó cuando eso sucedió, porque he estado aquí cuando perdimos oficiales. Es desgarrador”, dijo Gerke.

Trabajar en el cuerpo de policía crea un vínculo inexplicable para otros. Crea una hermandad que durará toda la vida.

“Es un vínculo. Es una familia. Es un equipo que es realmente difícil de explicar si no eres parte de ella, pero es algo que durará para siempre”, dijo Gerke.

El Departamento de Policía de Odessa tenía la corona de Scott Smith en exhibición hasta la puesta del sol.

Derechos de Autor KTLE 2022. Todos los Derechos Reservados.