Los cárteles Mexicanos ahora usan artefactos explosivos improvisados ​​y drones que lanzan bombas

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — En la guerra que se libra entre los cárteles de la droga en el oeste de México, las pandillas han comenzado a utilizar artefactos explosivos improvisados (IED, por sus siglas en inglés) en las carreteras para inutilizar vehículos del ejército.

El movimiento de autodefensas en la ciudad de Tepalcatepec, en el occidental estado de Michoacán, dijo que las minas terrestres improvisadas dañaron gravemente un vehículo blindado del ejército a fines de la semana pasada.

Un portavoz del movimiento, que lucha contra el cártel de Jalisco, proporcionó fotos que muestran un vehículo blindado ligero del ejército inutilizado en una carretera con daños que, según él, fueron causados por una mina de este tipo.

El vocero, que se negó a revelar su nombre por temor a represalias, dijo que la explosión ocurrió el Sábado pasado en la localidad de Taixtán, cerca de Tepalcatepec, donde han estado luchando contra pistoleros Jaliscienses durante meses.

Las bandas en guerra ya utilizan con frecuencia vehículos blindados caseros y drones modificados para lanzar pequeñas bombas. Pero sería la primera vez que los cárteles utilizan con éxito los artefactos explosivos improvisados en México.

El Ejército Mexicano no respondió a una solicitud de comentarios específicos sobre los artefactos explosivos improvisados. Pero el Departamento de Defensa dijo que patrullas del ejército fueron atacadas en el área el Sábado cuatro veces con explosivos, vehículos blindados caseros y disparos que hirieron a 10 soldados. El departamento no especificó qué tipo de explosivos estaban involucrados.

El canal de televisión Milenio describió los artefactos explosivos improvisados como bombas de tubería de PVC enterradas con una base de metal redonda debajo y una tapa de metal cónica para dirigir o concentrar la explosión.

El analista de seguridad Juan Ibarrola, especialista en militares, dijo que “lo preocupante es la improvisación que están haciendo ellos (los grupos criminales) con la ingeniería, para crear armas, trampas, explosivos y demás”.

En lugar de tratar de librar una guerra abierta con el ejército, que saben que perderían, Ibarrola dijo que con los artefactos explosivos improvisados y otros dispositivos “más que cualquier otra cosa, lo que están tratando de hacer es amenazar y enfrentarse a grupos rivales.”

No está claro si las minas terrestres improvisadas solo están siendo utilizadas por un lado en la sangrienta batalla territorial por el control del estado de Michoacán, que los narcotraficantes valoran por su puerto marítimo y rutas de contrabando, así como la oportunidad de extorsionar a los cultivadores del estado. de aguacates y limas.

En Noviembre, los residentes del pueblo de Loma Blanca, dominado por Jalisco, mostraron a los periodistas de Associated Press un pequeño cráter, con una placa redonda de metal, donde dijeron que las fuerzas de Tepalcatepec habían detonado una mina terrestre.

Si bien los pistoleros del cartel en todo México han usado granadas de mano y granadas propulsadas por cohetes contra policías y soldados antes, los IED han sido prácticamente desconocidos en las guerras contra las drogas del país.

En 2010, un coche bomba dirigido a policías federales explotó en la ciudad fronteriza norteña de Ciudad Juárez, matando a tres personas e hiriendo a nueve. Un sospechoso de un cártel de drogas usó un teléfono celular para hacer estallar el automóvil cargado de explosivos, que mató a un oficial de la policía federal y dos civiles, e hirió a nueve personas.

En 2015, sicarios del cártel de Jalisco derribaron un helicóptero de transporte Eurocopter con una granada propulsada por cohete y mataron a ocho soldados y un oficial de policía. Si bien los helicópteros que enfrenta Jalisco ahora son Blackhawks, no hay duda de que el cartel puede encontrar algo más impactante.

El gobierno Mexicano se está quedando rápidamente sin herramientas para controlar la expansión del cártel de Jalisco, la banda de narcotraficantes más poderosa militarmente de México. El ejército ya sacó algunas de sus armas más letales en su lucha contra el cártel de Jalisco: helicópteros artillados equipados con mini-armas eléctricas, ametralladoras de cañón giratorio capaces de disparar miles de balas por minuto.

Pero los habitantes de Michoacán también están hartos de la estrategia del ejército de simplemente separar a Jalisco de la banda de Viagras con sede en Michoacán. La política del ejército permite efectivamente que los Viagras, más conocidos por secuestrar y extorsionar dinero, establezcan barricadas y puestos de control en muchas de las carreteras del estado. Las limas, los aguacates y el ganado que salen, o los suministros que entran, deben pagar un impuesto de guerra a los Viagras.

La estrategia de no hacer nada parece ser parte de la política de “abrazos, no balazos” del presidente Andrés Manuel López Obrador para evitar la confrontación.

“Lo difícil aquí es que no ha habido un esfuerzo contundente del gobierno para enfrentar” a las pandillas, dijo Ibarrola. “Eso es grave, no porque no haya la capacidad, el ejército está y puede hacerlo, pero las órdenes simplemente no llegan.”

Mientras tanto, los cárteles han desarrollado drones que transportan bombas, y los guerreros más temidos son los “droneros” u operadores de drones. Si bien inicialmente fue rudimentario y peligroso para cargar y operar, y sigue siendo preocupantemente indiscriminado, la guerra de drones ha mejorado, y no es inusual ver techos de graneros o cobertizos de metal abiertos como latas por el impacto de las explosiones de drones.

