Gray Television ha comprado la estación de Telemundo en Atlanta

(KTLE) - Atlanta, Georgia - 7 de Febrero de 2022. . . Gray Television, Inc. (“Gray”, “nosotros” o “nuestro”) (NYSE: GTN) ha llegado a un acuerdo con Capital Media Group, LLC dba Telemundo Atlanta (“Capital”) para adquirir WKTB-CD, que emite redes de difusión de primer nivel en español y coreano, incluyendo Telemundo, y que en última instancia sirve a los grupos minoritarios de mayor crecimiento en Atlanta con un alcance de más de un millón de espectadores.

La compra también incluye a la empresa hermana, Surge Digital Media, una agencia digital de servicio completo que destaca en el marketing multicultural y multilingüe y en la producción de vídeo.

Según Nielsen, Atlanta, la ciudad natal de Gray, es el sexto mercado televisivo del país y el 23º mercado televisivo hispano. Gray entró en el mercado de los medios de comunicación de Atlanta hace apenas unas semanas con la adquisición de CBS46 y PeachtreeTV como parte de su transacción con Meredith Corporation.

El presidente y director general de Gray, Hilton Howell, comentó,

“Estamos muy contentos de añadir Telemundo Atlanta y Surge Digital a nuestra creciente presencia local en nuestra ciudad. Juntos, nuestros medios de comunicación de Atlanta estarán mejor capacitados para hacer crecer sus audiencias locales, servir a los grupos de la comunidad local y proporcionar oportunidades sin precedentes para que las empresas locales lleguen a los consumidores. Además, nuestras operaciones de Telemundo en otros mercados se beneficiarán de la experiencia, los conocimientos y el talento que Telemundo Atlanta ha desarrollado durante los últimos 13 años como una exitosa empresa familiar en un mercado de medios muy grande y competitivo.”

Copropiedad de Susan Sim Oh y Coline Sim, Capital lanzó la operación de Telemundo en 2009. Gracias a su liderazgo, Telemundo Atlanta fue el primer canal de televisión local en español que obtuvo consecutivamente el codiciado premio Emmy® ‘Overall Station Excellence’ de la Academia Nacional de las Artes y las Ciencias en la región del sureste en 2013, 2014, 2016 y 2017, así como los premios Emmy® News Excellence en 2017 y 2019 y los premios Emmy® al mejor noticiario en 2014, 2017, 2018, 2019 y 2021. En los últimos 10 años, Telemundo Atlanta ha cosechado 61 premios Emmy®.

En la actualidad, Telemundo Atlanta ofrece la mayor cantidad de noticias locales en español en el DMA de Atlanta con noticieros diarios en vivo a las 5:30pm, 6pm y 11pm.

Surge Digital Media, habiendo lanzado hace sólo tres años, tuvo el honor de haber ganado el premio Atlanta Marketers of the Year (AMY) en la estimada categoría PPC/Paid Search presentado por la Atlanta Marketers Association of Atlanta en 2021. Surge desarrolló una campaña de búsqueda de pago optimizada para búsquedas en el idioma nativo que llegó a audiencias bilingües para el programa de ESL de una institución y produjo resultados impresionantes con puntuaciones de calidad más altas y un menor coste por clic.

Susan Oh añadió, “Telemundo Atlanta y Surge Digital Media están deseando llevar las ofertas e iniciativas de la emisora y de la agencia digital al siguiente nivel a través de los amplios recursos de Gray. Sabemos que Gray comparte nuestro profundo compromiso de hacer avanzar a la comunidad y estamos entusiasmados por las oportunidades que Gray traerá a nuestros empleados y audiencias.”

Las partes prevén que tanto Susan como Coline se unirán a Gray al cierre. Coline supervisará las operaciones de la emisora. Susan asumirá un nuevo papel guiando la estrategia, las operaciones multiplataforma y la expansión en todo el país para el grupo de estaciones Telemundo de Gray. Susan dependerá directamente del presidente y codirector general de Gray, Pat LaPlatney.

Tras el cierre de esta transacción, Gray será propietaria de filiales de Telemundo en 12 mercados, incluyendo la mayor filial en el Este de los Estados Unidos, así como 7 mercados en Texas.

Las partes prevén el cierre de la transacción tras la recepción de las aprobaciones regulatorias y de otro tipo en los próximos meses. reguladores y otras aprobaciones en los próximos meses.

Derechos de Autor KTLE 2022. Todos los Derechos Reservados.