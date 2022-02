¿Es hora de aceptar el COVID y seguir adelante?

BRYAN, Texas (KBTX) - Según una nueva encuesta de la Universidad de Monmouth, la mayoría de los estadounidenses dicen que es hora de aceptar el COVID como parte de la vida y seguir adelante.

El 70% de los estadounidenses encuestados dicen que sí, que todavía les preocupa el virus y que a la mayoría les gusta la idea de usar mascarillas y mantener el distanciamiento social, pero no están a favor de las pautas en constante cambio.

Patrick Murray, presidente del Monmouth Polling Institute, se unió a First News at Four para dar una idea de esta encuesta.

¿Qué quieren decir exactamente con “seguir adelante”? Murray explica que de este 70% que quiere seguir adelante, las personas se dividen en dos grupos. El 40% de estas personas cree que seguir adelante significa volver a la normalidad anterior a la pandemia: sin mandatos de vacunas, sin mandatos de máscaras y sin pautas de distanciamiento social.

El otro 30% de las personas cree que seguir adelante significa que debería haber algún tipo de pautas, pero las pautas no deberían cambiar cada vez que hay un cambio en la pandemia. Murray describió este punto de vista diciendo que la gente siente que “es hora de elegir cuáles son [las pautas] y olvidarse de todas estas medidas de emergencia.”

