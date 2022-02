Prisiones federales de Estados Unidos cerradas después de la muerte de 2 reclusos de Texas

WASHINGTON (AP) — El sistema penitenciario federal fue puesto en cuarentena a nivel nacional después de que dos reclusos murieran y otros dos resultaran heridos el Lunes durante un altercado entre pandillas en una penitenciaría federal en Texas.

El incidente ocurrió alrededor de las 11:30 a. m. del Lunes en USP Beaumont, una prisión federal en Beaumont, Texas. El altercado involucró a miembros de la violenta pandilla callejera MS-13, dijeron a The Associated Press dos personas familiarizadas con el asunto. Las personas no pudieron hablar sobre una investigación en curso y hablaron con AP bajo condición de anonimato.

El ataque es solo el último ejemplo de violencia grave dentro de la asediada Oficina Federal de Prisiones. La agencia ha atravesado una multitud de crisis en los últimos años, incluida la escasez generalizada de personal, mala conducta grave de los empleados, una serie de fugas y muertes.

El cierre, que se instituyó en las más de 120 prisiones federales de la agencia en los Estados Unidos, fue provocado por temores de posibles represalias y la preocupación de que la violencia pudiera extenderse a otras instalaciones. Durante un encierro nacional, los reclusos se mantienen en sus celdas la mayor parte del día y se cancelan las visitas. Debido a un aumento en los casos de coronavirus en las prisiones federales, ya se han cancelado las visitas sociales en casi todas las instalaciones.

El uso de un bloqueo nacional es relativamente raro. La agencia implementó la medida en Abril de 2020 cuando los casos de coronavirus comenzaron a dispararse en las cárceles de todo el país, nuevamente después de la insurrección en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de Enero de 2021 y poco antes de la toma de posesión del presidente Joe Biden ese mismo mes.

El Lunes, la Oficina de Prisiones dijo que los oficiales de la prisión de Texas observaron a varios reclusos peleando y respondieron para asegurar el área. Dos reclusos, Andrew Pineda, de 34 años, y Guillermo Riojas, de 54, fueron declarados muertos en un hospital local después del ataque. Otros dos presos resultaron heridos y fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir tratamiento.

Ha habido una serie de problemas de seguridad graves dentro del sistema penitenciario federal en los últimos meses, incluidas varias muertes y apuñalamientos de reclusos. El Departamento de Justicia anunció a principios de este mes que el director de la agencia, Michael Carvajal, renunciaría a su cargo en medio de un mayor escrutinio sobre su liderazgo y tras los informes de Associated Press que descubrieron corrupción generalizada, mala conducta y otros problemas en la agencia.

Varios reclusos escaparon del complejo penitenciario de Beaumont en los últimos años y los funcionarios sindicales denunciaron lo que describieron como una grave crisis de personal en la prisión. La AP informó en Junio que la seguridad en el complejo es tan laxa que los funcionarios locales encargados de hacer cumplir la ley bromean en privado sobre su aparente “política de puertas abiertas.”

Riojas cumplía una sentencia de 38 años por robo de auto e interferencia con el comercio interestatal. Pineda había sido sentenciado a más de seis años de prisión por un cargo de extorsión y estaba recluido en la prisión desde Febrero.

Ambos hombres habían estado involucrados en enfrentamientos previos tras las rejas, según muestran los registros judiciales.

Riojas estuvo involucrado en apuñalamientos en una penitenciaría federal en Pensilvania en 1996 y en una penitenciaría federal en Colorado en 2007.

Pineda fue descrito en documentos judiciales como miembro de la pandilla carcelaria conocida como la Mafia Mexicana. Mientras estaba preso en una cárcel del condado de Los Ángeles en 2015, Pineda cumplió órdenes de agredir a los presos que le faltaron el respeto a la pandilla, dijeron los fiscales.

En Noviembre de 2007, dos reclusos de Beaumont mataron a puñaladas a otro recluso en la unidad de vivienda especial de la penitenciaría después de que se liberaron de las esposas, apuñalaron a dos oficiales penitenciarios que los escoltaban a sus celdas y robaron las llaves de la celda. Fueron declarados culpables y condenados a muerte. Unos meses más tarde, en Febrero de 2008, un recluso de Beaumont fue estrangulado hasta la muerte en su celda por otros dos reclusos, uno de ellos cofundador de la pandilla carcelaria Dead Man Incorporated.

La prisión de Texas alberga a 1,372 reclusos varones.

Derechos de autor 2022 Prensa Asociada. Reservados todos los derechos.