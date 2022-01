Un nuevo negocio en Midland tiene como objetivo elevar a las mujeres antes de llegar al gran escenario en su primer concurso

MIDLAND, Texas (KOSA) - Model Haus es una nueva empresa en la Permian Basin y su objetivo es preparar a las mujeres para el éxito antes de llegar al gran escenario en su primer concurso.

Las propietarias de Model Haus tienen actualmente el título de Miss West Texas y Miss Permian Basin.

Quieren devolver a la comunidad compartiendo su experiencia en la industria.

Sus talleres ofrecen formación sobre cómo hacer su propio maquillaje, el peinado, y la etiqueta adecuada para caminar antes de salir en el centro de atención.

Participar en una clase costaba cuarenta dólares y el taller completo sesenta dólares.

La copropietaria de Model Haus dice que quería abrir su primer taller a mujeres de trece años en adelante.

“No queríamos limitarnos sólo a un determinado grupo de edad, porque no se trata de eso. Básicamente, queríamos crear el taller de concursos para permitir que cualquiera que esté pensando en participar en un concurso tenga la oportunidad de ver realmente lo que se necesita”, dijo Mackynlie Conklin, copropietaria de Model Haus.

Hay mucha presión cuando llega el momento de prepararse para el gran día y el entrenamiento para conseguir un título requiere práctica”.

“Los desfiles pueden llegar a ser muy intimidantes si no tienes a la persona adecuada para enseñarte todo esto, así que por eso estamos aquí. Es muy divertido hacer estas clases. La entrevista puede dar mucho miedo, así que nosotros hablamos de cómo puedes pasar de esto o, ya sabes, de qué hablar, qué esperar durante los concursos. Eso es lo que hacemos”, dijo Gladys Ornelas, copropietaria de Model Haus.

Model Haus está orientado a elevar a las mujeres en el oeste de Texas que desean crecer dentro de los desfiles.

“Eso es lo más grande con Model Haus es que queremos elevar a las mujeres y no hay nada como que cada chica en la cuenca del Pérmico que hemos querido venir y unirse a nuestro taller de concurso porque vemos el potencial en cada persona, no importa su tamaño. No importa su altura. Su color de piel. Sea lo que sea. Queremos elevarlas y mostrarles que son hermosas sin importar lo que sea”, dijo Cocklin.

Para obtener más información sobre Model Haus o información sobre su próximo taller, haga clic aquí.

Derechos de Autor KTLE 2022. Todos los Derechos Reservados.