Hombre acusado de esconderse en la cajuela de una mujer antes de secuestrarla a punta de pistola

HARRISON, Ohio (WXIX) - Jarrod Rodríguez, de 40 años, de Ohio, está bajo arresto por varios cargos de delitos graves violentos después de que fue acusado de esconderse en la cajuela de una mujer para agredirla y secuestrarla, informó WXIX.

“Iba de camino a la escuela y me subí a mi auto y me dirigí a la autopista, y él se había escondido en el hatchback. Me estaba esperando”, dijo la mujer. “Él saltó en el asiento delantero y comenzó a golpearme. No sabía que estaba en mi auto.”

Ella dice que Rodríguez es su ex novio.

“Estábamos peleando”, dijo. “Hemos estado peleando. Iba a presentar una orden de restricción contra él hoy.

La policía dice que le dio un puñetazo en la cara y le hizo creer que la iba a matar.

Rodríguez sacó una “pistola negra y un cuchillo de su mochila” y colocó el arma en el costado de la mujer, según la policía.

“Luego le ordenó que condujera más rápido y le dijo a dónde ir, todo mientras sostenía el arma a su lado”, dice la declaración jurada. “Sres. Rodríguez luego le dijo que le inyectaría suficiente heroína para que sufriera una sobredosis.”

La mujer pudo detener el vehículo después de un tiempo y salir.

Fue entonces cuando los testigos llamaron al 911 e informaron que Rodríguez, armado con un arma, golpeó a la mujer para intentar que volviera al vehículo.

Se escapó y pudo llamar a la policía desde una gasolinera. Rodríguez se fue en su vehículo.

Fue arrestado el Jueves e hizo su primera aparición en la corte el viernes. Su fianza se fijó en $ 250,000 por cargos de secuestro, robo agravado, asalto y amenazas agravadas.

Ha sido arrestado antes por violencia doméstica en 2018 cuando fue acusado de empujar a su esposa y a la madre de sus hijos contra una pared. El cargo fue retirado unos meses después cuando un testigo no se presentó a declarar.

Rodríguez fue acusado el año pasado de un delito menor de posesión de drogas y recepción de propiedad robada. Ambos cargos también fueron finalmente desestimados o ignorados.

