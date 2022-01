El representante Landgraf pide la cancelación de la prueba STAAR

ODESSA, Texas (KOSA) -El Representante Estatal Brooks Landgraf escribió una carta al Comisionado de la Agencia de Educación de Texas, Mike Morath, el viernes pidiendo la suspensión de las pruebas STAAR durante el año escolar 2021-2022.

Landgraf mencionó que esto es algo que ha querido hacer desde hace tiempo.

“Siempre me he opuesto a las pruebas de alta exigencia”, dijo Landgraf. “Tenemos todas las mismas razones para suspender la prueba STAAR en 2020 que teníamos en 2022, sólo que ahora parece haber aún más preocupaciones de salud mental en nuestras escuelas públicas. Tenemos que cancelar la administración de la prueba STAAR en 2022, y tomar lo que hemos aprendido de los últimos años para idear un método de evaluación diferente para el futuro.”

En 2020, después de recibir llamadas para cancelar la prueba STAAR de Landgraf y otros legisladores, el Comisionado Morath obtuvo exenciones del Departamento de Educación de los Estados Unidos para renunciar a los requisitos de evaluación y rendición de cuentas a nivel estatal para el año escolar 2019-2020 debido a la pandemia de COVID-19.

Los estados están obligados a evaluar anualmente el progreso de los estudiantes y de los profesores para poder disponer de dólares federales para la financiación de la educación pública, a menos que el gobierno federal conceda exenciones.

“Entiendo que la evaluación es necesaria, pero la naturaleza de alto riesgo de nuestro sistema actual no funciona, y eso es especialmente cierto en tiempos de crisis como los que estamos viviendo ahora”, continuó Landgraf. “Es por eso que me he unido a los estudiantes, padres y maestros del oeste de Texas para pedir que la prueba STAAR sea cancelada en 2020, 2021 y ahora nuevamente en 2022, y por qué continuaré luchando para eliminar las pruebas de alto riesgo cuando la legislatura vuelva a reunirse para la próxima sesión legislativa.”

En 2021, Landgraf fue coautor del proyecto de ley 764 de la Cámara de Representantes, que habría reducido los requisitos de las pruebas tanto como lo permite la ley federal, eliminando las pruebas de escritura para los estudiantes de cuarto y séptimo grado, así como la prueba de estudios sociales para los estudiantes de octavo grado y reemplazando los exámenes de fin de curso para los estudiantes de secundaria con un proceso para permitir que los estudiantes de secundaria tomen el SAT o ACT en su lugar.

La ley HB 764 se aprobó en la Cámara de Representantes de Texas por 136 a 6, pero no se sometió a la consideración del Senado de Texas antes del final de la 87ª Sesión Legislativa de Texas.

