Restos de mujer desaparecida desde 2018 encontrados en el este de Texas

CONDADO DE RUSK, Texas (KLTV) - Se encontraron los restos de una mujer desaparecida desde el 2018 en el condado de Rusk.

Según la oficina del alguacil del condado de Rusk, el Jueves 20 de Enero, miembros de la oficina del alguacil del condado de Rusk, junto con Texas Rangers y un antropólogo forense de la Universidad del Norte de Texas, respondieron a un área boscosa en una propiedad ubicada cerca de Richey Lane, en la Comunidad Reklaw.

Los investigadores de la Oficina del Sheriff del condado de Rusk obtuvieron una orden de registro después de confirmar información de que posiblemente se habían descubierto restos humanos en esa área.

Después de que el alguacil Johnwayne Valdez, los investigadores de RCSO, los Texas Rangers y miembros de un equipo forense respondieron al lugar, se recuperaron restos humanos. Los restos fueron llevados al Centro de Identificación Humana de la Universidad del Norte de Texas para pruebas de ADN y reconocimiento dental.

La oficina del alguacil dijo el Jueves 27 de Enero que el alguacil Valdez recibió informes preliminares que confirman que los restos recuperados eran los de Kim Flint. La familia ha sido notificada. Como parte de la investigación, pronto se completarán pruebas forenses adicionales. Valdez le dice a KLTV que no hubo señales de juego sucio.

Flint había estado desaparecida desde Septiembre del 2018. Su vehículo había sido encontrado estrellado al costado de la carretera en la carretera estatal 84 cerca del río Angelina, pero no se encontró a Flint.

Blake Holland de KLTV habló con James Flint, el hijo de Kimberly Flint, poco después de que la Oficina del Sheriff del condado de Rusk confirmara que los restos humanos encontrados en el área de Reklaw eran de su madre.

“Sé que ella no está en algún lugar sufriendo o siendo secuestrada y abusada”, dijo James Flint. “Así que, en cierto modo, estoy aliviado y feliz de haberla encontrado para que podamos ponerla a descansar y permitir que todos los que se preocuparon y amaron a mi madre tengan la oportunidad de cerrar”.

James Flint dijo que es como un sueño tener un cierre ahora, porque ha estado lidiando con no saber durante tanto tiempo.

“Parece que caminó por la orilla del río Angelina alrededor de una milla”, dijo Flint. “Y el lugar donde supongo que la encontraron, no lo sé exactamente porque no pude ir exactamente donde la encontraron, pero me explicaron que era bastante difícil llegar”.

James Flint dijo que las autoridades recuperaron un cráneo y una mandíbula, que son útiles para la identificación, por lo que confía en que los restos sean de su madre.

“En cierto modo encuentro consuelo y alivio sabiendo que él (mi padre) está allá arriba con ella en el cielo”, dijo. “Y tal vez le dijo a ella y a Dios: ‘Probablemente deberíamos hacerles saber dónde estás’, para que podamos cerrar.”

James Roy Flint busca en un área a lo largo de la autopista 84 cerca del río Angelina.

Derechos de autor 2022 KLTV. Reservados todos los derechos.