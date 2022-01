Midland AirPark se mantiene en su ubicación actual

MIDLAND, Texas (KOSA) - El Consejo de la Ciudad de Midland ha estado en el proceso de decidir el destino del Midland AirPark ubicado en el centro de North Midland. Ahora han tomado una decisión.

El consejo recientemente decidió que se mantendrá en su ubicación actual en 901 Veterans Airpark Lane.

La concejala Lori Blong hizo una declaración a nuestros compañeros de CBS7.

“Durante el año pasado, el Consejo de la Ciudad de Midland y nuestro personal de la ciudad han llevado a cabo un importante proceso de diligencia debida en relación con el potencial de mover Midland Airpark fuera del centro de North Midland”, dijo Blong. Hemos reunido la información, hemos escuchado a nuestros electores, hemos trabajado con los funcionarios de la FAA y hemos hecho muchas preguntas para determinar si el traslado del Midland Airpark es o no lo mejor para nuestra comunidad. En última instancia, una vez completada toda la diligencia debida, llegamos a una respuesta clara: es demasiado caro y el análisis coste/beneficio del traslado no justifica la importante carga financiera que el proyecto supondría para los contribuyentes de nuestra comunidad. Tenemos muchas otras oportunidades y prioridades interesantes en Midland en este momento. No perseguiremos el traslado de Midland Airpark y yo, por mi parte, estoy agradecido por haber hecho nuestra debida diligencia y haber llegado a una conclusión prudente.”

