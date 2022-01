Investigadores estadounidenses prueban trasplante de riñón de cerdo a un cuerpo humano

(AP) - Investigadores reportaron lo último de una sorprendente serie de experimentos en la búsqueda de salvar vidas humanas con órganos de cerdos modificados genéticamente.

Esta vez, los cirujanos en Alabama hicieron un trasplante de riñones de cerdo a un hombre con muerte cerebral, un ensayo paso a paso para una operación que esperan probar en pacientes vivos posiblemente más adelante este año.

“La escasez de órganos es, de hecho, una crisis absoluta y nunca hemos tenido una solución real para ella”, dijo el Dr. Jayme Locke, de la Universidad de Alabama en Birmingham, quien dirigió el estudio más reciente y tiene como objetivo comenzar un ensayo clínico con cerdos. trasplantes de riñón.

Experimentos similares han aparecido en los titulares en los últimos meses a medida que se intensifica la investigación sobre trasplantes de animales a humanos.

Dos veces este otoño, los cirujanos de la Universidad de Nueva York conectaron temporalmente un riñón de cerdo a los vasos sanguíneos fuera del cuerpo de un receptor fallecido para verlos funcionar. Y a principios de este mes, los cirujanos del Centro Médico de la Universidad de Maryland le dieron a un hombre moribundo un corazón de un cerdo editado genéticamente que hasta ahora lo mantiene con vida.

Pero los científicos aún necesitaban aprender más sobre cómo probar dichos trasplantes sin arriesgar la vida de un paciente. Con la ayuda de una familia que donó el cuerpo de un ser querido para la ciencia, Locke imitó la forma en que se realizan los trasplantes de órganos humanos, desde extraer los riñones del “donante” de cerdo hasta coserlos dentro del abdomen del difunto.

Durante un poco más de tres días, hasta que el cuerpo del hombre fue retirado del soporte vital, el par de riñones de cerdo sobrevivieron sin signos de rechazo inmediato, informó su equipo el Jueves en el American Journal of Transplantation.

Ese fue solo uno de varios hallazgos clave. Locke dijo que no estaba claro si los delicados vasos sanguíneos de los riñones de cerdo podrían resistir la fuerza de la presión arterial humana, pero lo hicieron. Un riñón se dañó durante la extracción del cerdo y no funcionó correctamente, pero el otro rápidamente comenzó a producir orina como debería hacerlo un riñón. No se transmitieron virus de cerdo al receptor y no se encontraron células de cerdo en su torrente sanguíneo.

Pero Locke dijo que el experimento del riñón podría tener un impacto de mayor alcance, porque muestra que un cuerpo con muerte cerebral puede ser un modelo humano muy necesario para probar nuevos tratamientos médicos potenciales.

La investigación se llevó a cabo en Septiembre después de que Jim Parsons, un hombre de Alabama de 57 años, fuera declarado con muerte cerebral por un accidente en una carrera de motos todoterreno.

Después de escuchar que este tipo de investigación “tenía el potencial de salvar cientos de miles de vidas, supimos sin lugar a dudas que era algo en lo que Jim definitivamente habría puesto su sello de aprobación”, dijo Julie O’Hara, ex esposa de Parsons.

La necesidad de otra fuente de órganos es enorme: si bien el año pasado se realizaron más de 41,000 trasplantes en los Estados Unidos, un récord, más de 100 000 personas permanecen en la lista de espera nacional. Miles mueren cada año antes de obtener un órgano y miles más nunca se agregan a la lista, lo que se considera una posibilidad demasiado remota.

Los trasplantes de animal a humano, lo que se llama xenotrasplante, se han intentado sin éxito durante décadas. Los sistemas inmunológicos de las personas atacan casi instantáneamente el tejido extraño. Pero los científicos ahora tienen nuevas técnicas para editar los genes de los cerdos para que sus órganos sean más parecidos a los humanos, y algunos están ansiosos por volver a intentarlo.

La serie reciente de experimentos con cerdos “es un gran paso adelante”, dijo el Dr. David Kaczorowski del Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh. Pasar a ensayos de primera etapa en potencialmente docenas de personas es “cada vez más factible.”

Como cirujano de trasplante de corazón, Kaczorowski ha realizado experimentos probando órganos de cerdo en primates no humanos que ayudaron a allanar el camino, pero “solo hay cosas que podemos aprender al trasplantarlos a humanos.”

Aún quedan obstáculos antes de que comiencen las pruebas formales en personas, incluida la decisión de quién calificaría para probar un órgano de cerdo, dijo Karen Maschke, becaria de investigación en el Centro Hastings que ayudará a desarrollar recomendaciones de ética y política para los primeros ensayos clínicos con una subvención del National Institutos de Salud.

Los científicos también tienen mucho que aprender sobre cuánto tiempo sobreviven los órganos de los cerdos y cuál es la mejor manera de alterarlos genéticamente, advirtió el Dr. Robert Montgomery de NYU Langone Health, quien dirigió los experimentos renales de ese centro en el otoño.

“Creo que diferentes órganos requerirán diferentes modificaciones genéticas”, dijo en un correo electrónico.

Para el experimento renal más reciente, la UAB se asoció con Revivicor, la subsidiaria de United Therapeutics que también proporcionó órganos para el reciente trasplante de corazón en Maryland y el experimento renal en Nueva York. Los científicos de la compañía realizaron 10 cambios genéticos en estos cerdos, eliminando algunos genes que desencadenan un ataque inmunológico humano y hacen que los órganos de los animales crezcan demasiado, y agregando algunos genes humanos para que los órganos parezcan menos extraños para el sistema inmunológico de las personas.

Luego están las cuestiones prácticas, como por ejemplo, cómo minimizar el tiempo que se dedica a conseguir organizaciones porcinas.

y a su destino. UAB alojó a los cerdos alterados en una instalación libre de gérmenes en Birmingham con un espacio similar a un quirófano para extraer los órganos y prepararlos para el trasplante.

El director científico de Revivicor, David Ayares, dijo que los planes futuros incluyen la construcción de más instalaciones de este tipo cerca de los centros de trasplante.

El Departamento de Salud y Ciencias de Associated Press recibe apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes. El AP es el único responsable de todo el contenido.

Derechos de autor 2022 Prensa Asociada. Reservados todos los derechos.