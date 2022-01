El Museo del Suroeste presenta una nueva exposición que destaca el viaje de los inmigrantes de Estados Unidos “Out of many, One”: Portraits of America’s immigrants” es una colección de pinturas al óleo e historias que el presidente George W. Bush destaca de cada viaje inspirador de los inmigrantes de Estados Unidos.

