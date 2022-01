El gobernador de Texas, Greg Abbott, propone una “ley de derechos de los padres”

LEWISVILLE, Texas (CBSDFW.COM) – El Jueves por la noche, el gobernador Greg Abbott advirtió a cientos de padres que están perdiendo la voz cuando se trata de la educación y la atención médica de sus hijos. “El papel esencial de los padres está siendo amenazado por el propio gobierno.”

Durante el año pasado, hemos visto a padres en el norte de Texas criticar a las juntas escolares locales en medio de controversias sobre los mandatos de máscaras, el material en algunos libros de la biblioteca y si la teoría crítica de la raza se enseña en las aulas.

Para ayudar a los padres a involucrarse más en la educación de sus hijos, el Gobernador firmó un compromiso que describe cuatro disposiciones principales de su propuesta de declaración de derechos de los padres. “Los padres serán restaurados al lugar que les corresponde como preeminentes tomadores de decisiones para sus hijos.”

El Gobernador dijo que la Constitución de Texas debe cambiarse para asegurarse de que eso suceda.

Otras partes de su compromiso incluyen brindar a los padres un acceso más fácil al plan de estudios de los cursos de los estudiantes, notificar a los padres sobre sus derechos en línea y proteger a los estudiantes de compartir o vender sus datos personales fuera del sistema de escuelas públicas de Texas.

El gobernador también le dijo a la multitud que quiere endurecer las sanciones contra los educadores, incluidos los maestros y bibliotecarios, que les dan a los estudiantes libros inapropiados.

“Texas se asegurará de que cualquier personal educativo que sea condenado por proporcionar a menores contenido obsceno perderá sus credenciales educativas y licencias estatales, perderá sus beneficios de jubilación y será incluido en una lista de no contratar”.

Según el capítulo 43 del código penal existente del estado que cubre la indecencia pública, es un delito menor de clase A o un delito grave de tercer grado vender, distribuir o mostrar material dañino a una persona menor de 18 años.

El código describe el material dañino como atractivo “para el interés lascivo de un menor, en el sexo, la desnudez o la excreción; es “evidentemente ofensivo a los estándares prevalecientes en la comunidad adulta en su conjunto con respecto a lo que es adecuado para menores; y carece por completo de valor social redentor para los menores.”

Bill Bennett, exsecretario de Educación de EE. UU. del presidente Ronald Reagan, apareció virtualmente en el evento y le dijo a la multitud: “Hágase cargo de la educación de su hijo. Es lo más importante que puede hacer por su hijo.

El presidente de la Federación Estadounidense de Maestros de Texas, Zeph Capo, criticó las propuestas del gobernador y señaló que la legislatura estatal aprobó una Declaración de derechos de los padres en 1995 y que las adiciones ya les han dado a los padres acceso al plan de estudios.

Capo dijo: “Todos estamos a favor de la participación total de los padres en la educación de sus hijos... lo que no aceptaremos es una historia falsa y politizada del gobernador que termina atacando y vilipendiando a los maestros y las escuelas... Nuestro gobernador está jugando a la política. Es asqueroso.”

La Fundación de Políticas Públicas de Texas, un instituto no partidista que promueve la libertad, la responsabilidad personal y la libre empresa apoya la declaración de derechos de los padres del Gobernador.

Michael Barba, director de políticas educativas K-12 de la fundación, dijo: “Todas las familias merecen transparencia en el plan de estudios, una educación de calidad, respeto por sus aportes y, en última instancia, el derecho a elegir la mejor educación para sus hijos”.

Esta semana, el Gobernador y otros líderes republicanos en Texas hablaron ante la Orientación de Políticas de la fundación.

Otro candidato republicano a gobernador, el ex presidente del Partido Republicano de Texas, Allen West, también rechazó el plan del gobernador y dijo: “Los padres ya han sido dotados de derechos naturales e inalienables del Dios Creador, no del gobernador Abbott. Vivimos en una República constitucional, no en una monarquía. .”

La campaña de otro candidato republicano a las primarias, el exsenador estatal Don Huffines de Dallas, no respondió a un correo electrónico en busca de comentarios.

El presunto candidato demócrata a gobernador, Beto O’Rourke, dijo que apoya la participación de los padres en la educación de sus hijos.

Pero dijo que los votantes le han dicho que se oponen a centrarse en cuestiones de guerra cultural. “Quieren que nos unamos para asegurarnos de que nuestros hijos puedan leer al nivel de su grado, que estemos enfocados en la educación matemática y de ciencias, y que estemos graduando a jóvenes de 18 años en el estado de Texas que estén listos para la universidad y sean competitivos para las carreras que estamos creando en Texas hoy.”

Los legisladores estatales tendrán que enmendar la ley existente o aprobar una nueva legislación para endurecer las penas contra los educadores.

Un cambio en la constitución estatal requiere no solo la aprobación de los legisladores, sino también de los votantes.

La próxima sesión legislativa está programada para comenzar el próximo enero.

