Mujeres del centro de Texas experimentan pérdida de cabello después de COVID-19

WACO, Texas (KWTX) - Miles de habitantes del centro de Texas ya han perdido a sus seres queridos debido al COVID-19, y ahora tambien están perdiendo su cabello.

El propietario del salón de Waco, Rico Arenas, dice que tiene docenas de clientes, más del diez por ciento, que están perdiendo, o han perdido, el cabello, ya sea mientras tenían COVID-19 o poco después de recuperarse.

“Es bastante devastador que haya habido tantos”, dijo Arenas, propietario de Agave Hair & Body. “Definitivamente ya no es raro, hay mucho cabello que se está cayendo”.

Dice que vienen a verlo en busca de ayuda: para un nuevo estilo, comodidad o consejo.

“La mayoría de la gente no está al tanto de la situación, por lo que me preguntan ‘¿qué puedes hacer?’”, dijo Arenas. “Al principio estaba confundido... ‘¿qué estaba mirando?’”

Dijo que experimentó tipos similares de pérdida de cabello con clientes que se habían sometido a una cirugía de bypass gástrico.

Finalmente, se dio cuenta de que estaba relacionado con COVID.

Una de sus clientas, Laurie Lavender, enfermera, contrajo el virus en agosto y tuvo que ser hospitalizada.

Aproximadamente seis semanas después, en Octubre, su cabello largo comenzó a caerse.

“Estaba perdiendo como todo”, dijo Lavender. “Se volvió tan delgado por todos lados, parecía que me habían hecho quimioterapia, sin cabello, pierdes tu lado femenino en cierto sentido”.

Lavender decidió usar su pérdida de cabello... como ganancia.

Probó algo nuevo: se afeitó toda la cabeza y se ha divertido con sus pelucas.

“A veces soy una chica bougie, así que estoy acostumbrada a tener que tratar de arreglar las cosas”, dijo Lavender. “Afortunadamente me gustaban las pelucas antes de tiempo, ahora me he adaptado a amar mucho las pelucas, tratando de cambiar mi personalidad y tratando de verme como una persona diferente en lugar de parecerme a mi hermano”.

Otra de las clientas de Arenas, Diane Crespo, ya tenía el cabello corto cuando comenzó a perderlo mientras estaba internada en la UCI con COVID-19.

“Pienso en otras personas, mujeres que tienen cáncer y pierden el cabello, el mío volverá”, dijo Crespo.

Si bien Crespo se mantiene positiva porque está agradecida de estar viva, dice que aún es difícil porque persisten algunos de los efectos secundarios del virus.

“Tomo las cosas con calma, ‘va a estar bien’”, dijo llorando. “Fue mucha fe en Dios y en lo que él puede hacer, y todos los días digo ‘va a ser un día mejor’, y lo ha sido.”

Según la Dra. Katie Fiala, directora del departamento de Baylor Scott & White Dermatology, es probable que las mujeres experimenten lo que se llama efluvio telógeno.

“Podría ser que tuvieran COVID y tuvieran fiebre muy alta o una enfermedad prolongada, y ese estrés en su cuerpo puede hacer que su cuerpo pase por este ciclo de caída del cabello”, dijo Fiala. “La buena noticia es que las personas no se quedan calvas, pero entran en este ciclo que puede durar hasta seis meses de muda y puede comenzar de nuevo dependiendo del estrés”.

Ella dice que no es necesario haber tenido COVID-19 para experimentar este tipo de pérdida de cabello en este momento: el estrés de la pandemia por sí solo puede desencadenarlo.

“Durante los últimos dos años de la pandemia, sufrimos o no la infección por COVID, el estrés del trabajo, la incertidumbre y los niños en la escuela... tantos factores diferentes, tal vez la muerte de un ser querido, o de un ser querido que está en el hospital y no puedes estar allí con ellos, son eventos estresantes consecutivos por los que está pasando nuestro cuerpo”, dijo Fiala. “Entonces, cualquier cosa que pueda hacer para nutrir su cuerpo y cerebro y encontrar descanso y alegría y tratar de comer sano y beber mucha agua, todas esas cosas son muy importantes a medida que ingresamos en otro año de la pandemia”.

Ser cuidadoso con el cabello y usar vitaminas también puede ayudar con este tipo de pérdida de cabello, dice ella.

“Cuando te laves el cabello, usa un acondicionador después, no lo cepilles cuando esté mojado, no lo seques con una toalla, trata de no usar muchos secadores y rizadores calientes y cosas que puedan dañar tu cabello, y realmente solo un multivitamínico es lo que recomendamos para ayudar a fortalecer tu cabello”.

Fiala dice que es una pérdida que no durará para siempre, por lo que el mejor consejo que tiene es tener paciencia.

“Espero que tal vez esta entrevista le ahorre a la gente cientos de dólares por comprar cosas en Internet que tienen como objetivo hacer crecer el cabello, cuando en realidad lo que debes hacer es controlar tu estrés, reconocer que esto es por tiempo limitado, dale tiempo y tu cabello se recuperará. crecer”, dijo Fiala.

Lavender dijo que no quería esperar y ha estado probando tratamientos intravenosos y usando aceites para ayudar a que su cabello vuelva a crecer.

Ella cree que ayudó.

“No tiene que esperar por completo, puede ayudarse a sí mismo”, dijo.

Ella espera que su historia le dé esperanza a otras mujeres y sepa que no están solas.

“Simplemente no quiero que otras mujeres comiencen a sentirse derrotadas”, dijo Lavender.

Las mujeres y los hombres que experimentan otros síntomas de pérdida de cabello, como picazón, descamación, enrojecimiento, ardor o calvicie, deben ver un médico para averiguar qué tipo de pérdida de cabello tienen, dice Fiala.

