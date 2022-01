Aerolíneas cancelan y cambian vuelos a EE. UU. por disputa de 5G

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Las principales aerolíneas internacionales cancelaron vuelos que se dirigían a Estados Unidos o cambiaron los aviones que utilizan el Miércoles, la complicación más reciente en una disputa sobre preocupaciones de que el nuevo servicio de telefonía móvil 5G podría interferir con la tecnología de las aeronaves.

Las aerolíneas adoptaron enfoques muy diferentes a la crisis que se estaba gestando y que afectaba a los viajes internacionales, desde la aerolínea de Oriente Medio, Emirates, que redujo drásticamente sus vuelos con destino a Estados Unidos hasta Air France, que dijo que volaría con normalidad.

No quedó claro de inmediato por qué las aerolíneas tomaron esas decisiones, o si tomaron en cuenta que los operadores de telefonía móvil AT&T y Verizon acordaron esta semana pausar el lanzamiento del nuevo servicio inalámbrico de alta velocidad cerca de aeropuertos clave. Pero algunos dijeron que recibieron advertencias de la Administración Federal de Aviación de EE. UU. o de Boeing de que el 777 del fabricante de aviones, utilizado por transportistas de todo el mundo, se vio particularmente afectado por el nuevo servicio.

Tampoco estaba claro qué tan perturbadoras serían las cancelaciones. Varias aerolíneas dijeron que simplemente intentarían usar diferentes aviones para mantener sus horarios.

Se han implementado redes móviles similares en docenas de otros países, pero existen algunas diferencias clave en el funcionamiento de la red de EE. UU. que podrían causar problemas a las aerolíneas.

Las nuevas redes 5G utilizan un segmento del espectro de radio cercano al que utilizan los radioaltímetros, que miden la altura de las aeronaves sobre el suelo y ayudan a los pilotos a aterrizar con poca visibilidad. La Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU., que establece un búfer entre la frecuencia que usa 5G y la que usan los altímetros, determinó que podría usarse de manera segura en las cercanías del tráfico aéreo.

AT&T y Verizon han dicho que su equipo no interferirá con la electrónica del avión.

Pero los funcionarios de la FAA vieron un problema potencial y las compañías de telecomunicaciones acordaron hacer una pausa el Martes mientras se soluciona.

El Miércoles, Emirates anunció que detendría los vuelos a varias ciudades estadounidenses debido a “preocupaciones operativas asociadas con el despliegue planificado de servicios de red móvil 5G en los EE. UU. en ciertos aeropuertos”. Dijo que continuaría los vuelos a Los Ángeles, Nueva York y Washington.

“Estamos trabajando en estrecha colaboración con los fabricantes de aeronaves y las autoridades pertinentes para aliviar las preocupaciones operativas, y esperamos reanudar nuestros servicios en los EE. UU. lo antes posible”, dijo la aerolínea estatal.

Tim Clark, presidente de Emirates, no se anduvo con rodeos al hablar de la crisis. Le dijo a CNN que era “una de las situaciones más delictivas y absolutamente irresponsables” que había visto, ya que involucraba una falla del gobierno, la ciencia y la industria.

De particular preocupación parece ser el Boeing 777. Emirates solo vuela ese modelo y el jumbo jet Airbus A380, y fue una de las aerolíneas más afectadas.

All Nippon Airways de Japón dijo que la FAA “ha indicado que las ondas de radio del servicio inalámbrico 5G pueden interferir con los altímetros de los aviones”.

“Boeing ha anunciado restricciones de vuelo en todas las aerolíneas que operan el avión Boeing 777, y hemos cancelado o cambiado el avión para algunos vuelos hacia/desde los EE. UU. en base al anuncio de Boeing”, dijo ANA. Canceló 20 vuelos por el tema a ciudades como Chicago, Los Ángeles y Nueva York.

Japan Airlines dijo de manera similar que se le había informado que podría haber interferencia con el 777.

Dijo que dejará de usar el modelo en los EE. UU. continentales por ahora. Ocho de sus vuelos se vieron afectados el miércoles: tres viajes de pasajeros y cinco de carga. EVA Air de Taiwán también dijo que la FAA dijo específicamente que los 777 podrían verse afectados, pero no explicó cómo ajustaría su horario.

Pero Air France dijo que planeaba continuar volando sus Boeing 777 a los aeropuertos estadounidenses. No explicó por qué no cambió su avión como lo han hecho muchos otros transportistas.

En un comunicado, Boeing Co., con sede en Chicago, dijo que sigue “comprometida a trabajar en estrecha colaboración con las aerolíneas, los proveedores de radioaltímetros y la FAA en una solución basada en datos a largo plazo que garantice que todos los modelos de aviones comerciales puedan operar de manera segura a medida que se implemente 5G. en los Estados Unidos.” La compañía no respondió preguntas sobre su 777.

Air India también anunció en Twitter que cancelaría vuelos a Chicago, Newark, Nueva York y San Francisco debido al problema de 5G.

Pero también dijo que intentaría utilizar otros aviones en las rutas de EE. UU., un camino que tomaron varias otras aerolíneas.

Korean Air, Cathay Pacific de Hong Kong y Austrian Airlines dijeron que reemplazaron diferentes aviones por vuelos que estaban programados para usar 777. La portavoz de Korean Air, Jill Chung, dijo que la aerolínea también estaba evitando operar algunos tipos de 747 en los aeropuertos afectados. Lufthansa de Alemania también cambió un tipo de 747 por otro en algunos vuelos con destino a Estados Unidos.

British Airways canceló varios vuelos planeados de Boeing 777 con destino a EE.

