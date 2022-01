Adolescente acusado de encender el cabello de otro estudiante en la escuela

RICHMOND, Va. (WWBT) – Un adolescente enfrenta cargos luego de ser acusado de prenderle fuego al cabello de un estudiante de 13 años en medio de la clase.

Según WWBT, la madre del niño, que no quiso ser nombrada, dijo que su hijo está en el Centro Médico VCU con quemaduras de segundo y tercer grado.

Recibió una llamada de un administrador de la escuela secundaria John Rolfe poco después de el incidente.

“Tenía una cabellera larga, rizada y bonita, era hermosa”, dijo su madre. “Todo lo que pude escuchar al maestro decir por teléfono fue que algo estaba pasando con mi hijo”.

Según la policía, un oficial de recursos escolares pudo ayudar al adolescente hasta que llegaron los bomberos para llevarlo al hospital.

Su madre dijo que le dijeron que la escuela estaba cerrada debido al rastreo de contactos de COVID-19, por lo que la clase de matemáticas de su hijo almorzaba dentro del salón de clases.

Ella dice que su hijo fue a tirar su bandeja cuando otro estudiante se le acercó por detrás con un encendedor.

“Fue entonces cuando la niña encendió el encendedor y le prendió fuego en el pelo”, dijo la madre.

Ella explicó que el cabello que una vez pasó por los hombros del niño de 13 años ahora está quemado en su cuero cabelludo.

Su madre dijo que tiene cicatrices y ampollas con quemaduras en un lado de la cabeza, la oreja y partes del cuello.

“Estaba histérico; parecía asustado”, dijo. “Su orgullo emocional y mentalmente está roto”.

Pero dice que lo que más la destrozó fue la respuesta de la escuela secundaria. Ella dice que la escuela inicialmente minimizó el incidente y no quería presentar cargos contra el estudiante.

“¿Y si fuera tu hijo, qué harías? ¿Estarías furioso, estarías devastado, cómo te sentirías?” preguntó la madre. “¿Se sentiría apoyado por las escuelas del condado de Henrico?”

El director de John Rolfe envió la siguiente declaración a los padres y estudiantes después del incidente:

“Esta es la Sra. George, directora de la escuela secundaria John Rolfe. Lo llamo para informarle sobre un incidente que tuvo lugar hoy en la clase de ciencias de su hijo. Un estudiante fue quemado por un compañero de clase que estaba jugando con un encendedor. El estudiante herido fue llevado al hospital y está recibiendo tratamiento. Aquí en la escuela, estamos revisando el incidente para asegurarnos de que algo así no vuelva a suceder y tomando las medidas disciplinarias apropiadas según sea necesario. Gracias.”

A pesar de la declaración, la madre de la víctima dice que la escuela secundaria

“No puedes simplemente esconder esto debajo de la alfombra y pensar que simplemente va a desaparecer, no es así”, dijo la madre. “Mi hijo está gravemente herido. Él está sufriendo y no es justo para mí, no es justo para él, así que todos deben rendir cuentas”.

El Jueves, la Oficina del Jefe de Bomberos de Henrico acusó a un adolescente de herir ilegalmente. El asunto será oído en los tribunales de menores y domésticos.

Copyright 2022 WWBT a través de Gray Media Group, Inc. Todos los derechos reservados.