La planta de Nacero en Penwell sigue su curso

PENWELL, Texas (KOSA) - Han pasado casi 10 meses desde que Nacero anunció su intención de construir una instalación de 7,000 millones de dólares en Penwell, y aunque la tierra no se ha roto, eso no significa que el trabajo no haya comenzado.

“Creemos que ésta es la próxima ola de la transición energética aquí en Estados Unidos”, dijo el director general y presidente de Nacero, Jay McKenna.

Nacero ha pasado gran parte de los últimos diez meses preparando la documentación adecuada. La pieza más importante es el permiso aéreo, que la empresa recibió a finales del año pasado.

“El gran hito que alcanzamos en el cuarto trimestre del año pasado es que recibimos el permiso de aire como constructor y operador del estado de Texas”, dijo McKenna. “Eso nos permite iniciar la construcción, algo que haremos en el primer trimestre de este año”.

Esto hace que la instalación esté programada para abrirse parcialmente en 2025, una apertura progresiva que abarcará gran parte de la segunda mitad de la década.

La instalación está atrayendo tanta atención, no sólo por su precio de 7,000 millones de dólares, sino porque es la primera planta de captura de carbono de este tipo en todo el país.

Mckenna dice que la planta, una vez que esté en pleno funcionamiento, servirá a hasta 4 millones de conductores cada día.

Mientras tanto, cuando se inicie la construcción, se espera que cree más de 3,000 puestos de trabajo en la construcción.

Pero Nacero no tiene prisa y planea asegurarse de que esta planta de nueva creación se haga correctamente.

“Lo que no queremos es dar un salto prematuro”, dijo McKenna. “Queremos asegurarnos de que somos comedidos, de que nuestra cadencia es la adecuada para un proyecto de este tamaño y con esta gravedad”.

