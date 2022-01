El planeta alcanza el sexto año más cálido registrado

(AP) - El planeta alcanzó el sexto año más cálido registrado en el 2021, según varias mediciones de temperatura recientemente publicadas.

Los científicos dicen que el año excepcional mente cálido es parte de una tendencia de calentamiento a largo plazo que muestra indicios de aceleración.

Dos agencias científicas de los estados unidos, la NASA y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, y un grupo de medición privado publicaron sus cálculos de la temperatura global del año pasado el Jueves, y todos dijeron que no estaba muy lejos de los ultra calurosos del 2016 y 2020.

Seis cálculos diferentes encontraron que el 2021 estuvo entre el quinto y el séptimo año más caluroso desde finales del siglo XIX. La NASA dijo que en el 2021 empató con el 2018 en el sexto lugar más cálido, mientras que NOAA ubica al año pasado en el sexto lugar por sí solo, por delante del 2018.

Los científicos dicen que La Niña, el enfriamiento natural de partes del Pacífico central que cambia los patrones climáticos a nivel mundial y trae agua fría del océano profundo a la superficie, redujo las temperaturas globales al igual que su reverso, El Niño, las impulsó en 2016.

Aún así, dijeron que 2021 fue el año más caluroso de La Niña registrado y que el año no representó un enfriamiento del cambio climático causado por el hombre, sino que proporcionó más del mismo calor.

“Así que no es tan dominante en los titulares como el más cálido registrado, pero dale unos años más y veremos otro de esos”, dijo el científico climático Zeke Hausfather del grupo de monitoreo de la Tierra de Berkeley que también clasificó 2021 como el sexto más caliente. “Es la tendencia a largo plazo, y es una marcha indomable hacia arriba”.

Gavin Schmidt, el climatólogo que dirige el equipo de temperatura de la NASA, dijo que “la tendencia a largo plazo es muy, muy clara. Y es gracias a nosotros. Y no va a desaparecer hasta que dejemos de aumentar la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera.”

Los últimos ocho años han sido los ocho más calurosos registrados, según datos de la NASA y la NOAA. Las temperaturas globales, promediadas durante un período de 10 años para eliminar la variabilidad natural, son casi 2 grados (1,1 grados Celsius) más cálidas que hace 140 años, según muestran sus datos.

Las otras mediciones de 2021 provinieron de la Agencia Meteorológica Japonesa y las mediciones satelitales del Servicio de Cambio Climático de Copernicus en Europa y la Universidad de Alabama en Huntsville.

Hubo un salto tan distintivo en las temperaturas hace unos ocho a 10 años que los científicos comenzaron a observar si el aumento de las temperaturas se está acelerando. Tanto Schmidt como Hausfather dijeron que las primeras señales apuntan a eso, pero es difícil saberlo con certeza.

“Creo que se puede ver la aceleración, pero no está del todo claro si es estadísticamente sólida”, dijo Schmidt en una entrevista. “Si solo observa los últimos 10 años, ¿cuántos de ellos están muy por encima de la línea de tendencia de los 10 años anteriores? Casi todos ellos.”

La temperatura media mundial el año pasado fue de 58,5 grados (14,7 grados Celsius), según la NOAA. En 1988, el entonces científico climático jefe de la NASA, James Hansen, acaparó los titulares cuando testificó ante el Congreso sobre el calentamiento global en un año que fue el más caluroso registrado en ese momento. Ahora, los 57,7 grados (14,3 Celsius) de 1988 se ubican como el 28° año más cálido registrado.

El año pasado, 1.800 millones de personas en 25 países de Asia, África y Medio Oriente tuvieron los años más calurosos registrados, incluidos China, Nigeria, Bangladesh, Irán, Myanmar y Corea del Sur, según Berkeley Earth.

Las profundidades del océano, donde se almacena la mayor parte del calor en los mares, también establecieron un récord de calor en 2021, según un nuevo estudio separado.

“El calentamiento de los océanos, además de causar la decoloración de los corales y amenazar la vida marina y las poblaciones de peces de las que dependemos para aproximadamente el 25 % de nuestra ingesta de proteínas a nivel mundial, está desestabilizando las plataformas de hielo de la Antártida y amenaza con un aumento masivo del nivel del mar si no actuamos, “, dijo el coautor del estudio Michael Mann, científico climático de la Universidad Estatal de Pensilvania.

La última vez que la Tierra tuvo un año más frío de lo normal según los cálculos de la NOAA o la NASA fue en 1976. Eso significa que el 69% de las personas en el planeta, más de 5 mil millones de personas menores de 45 años, nunca han experimentado un año así, según datos de las Naciones Unidas. .

La climatóloga del estado de Carolina del Norte, Kathie Dello, de 39 años, que no formó parte de los nuevos informes pero dijo que tenían sentido, dijo: “Solo he vivido en un mundo que se calienta y desearía que las generaciones más jóvenes no tuvieran que decir lo mismo. . No tenía que ser así”.

