Se inicia una cuenta de GoFundMe para el bebé que fue abandonado

ODESSA, Texas (KOSA) - Cuando el Departamento de Policía de Hobbs se puso en contacto con Joe Imbriale sobre un crimen en su negocio, pensó que alguien había entrado a la fuerza. Lo que encontró fue mucho peor.

“Había policías por todas partes y pude ver que algo no estaba bien. Lo podía ver en las caras de los policías. Estaban angustiados,” dijo Imbriale.

El departamento de policía estaba buscando imágenes de las cámaras de seguridad de Imbriale que miraban hacia el contenedor de basura en su callejón.

“Me di la vuelta y me acerco al oficial y le dije, ‘¿qué estamos buscando? Ayúdame aquí’. Y ella dijo: ‘Estamos buscando a alguien que tiró una bolsa de basura negra en tu contenedor de basura’. Y me di la vuelta y comencé a llorar y dije: ‘Por favor, no me digas que era un bebé. ' Puso su mano en mi hombro y dijo: ‘el bebé todavía está vivo’. Y todos comenzamos a llorar, porque lo dijo en voz alta y fue desgarrador cuando lo dijo”.

Las cámaras de Imbriale captaron todo, hasta el número de placa que condujo al arresto de Alexis Ávila, de 18 años.

“La policía dijo: ‘si no hubiera tenido ese video, nunca hubiéramos tenido un caso,’” dijo Imbriale. “Probablemente nunca hubieran sabido quién hizo esto. Dios tenía sus manos en todo esto. Protegiendo al bebé. Y lo que fue desgarrador fue después de que vimos eso, y tener que ver cinco horas de gente arrojando basura sobre este bebé.”

Imbriale ahora ha abierto una cuenta de GoFundMe para recaudar dinero para el bebé que dejaron abandonado. Quiere que el niño sepa que a la gente le importa.

“Solo en mi mente puedo imaginar esto. Este bebé se hará mayor un día y hará preguntas. Y cuando se haga esa pregunta sobre quién es mi mamá, qué hizo, y alguien tendrá que decírselo a este bebé. ¿Cómo se lo va a tomar ese niño? Hice esto para que este niño supiera que hay miles de personas que te aman y quieren cuidarte, y aquí está.”

Imbriale planea contratar a un abogado para garantizar que el dinero recaudado solo sea accesible para el bebé afectado. Si desea donar, puede hacerlo aquí: https://www.gofundme.com/f/help-hobbs-baby-recover.

La Ciudad de Hobbs también ha anunciado que aceptará donaciones para beneficiar al niño afectado en la oficina del Departamento de Niños, Jóvenes y Familias de Nuevo México en 907 West Calle Sur, Hobbs, Nuevo México.

No se aceptan donaciones en efectivo, pero se recibirán donaciones de tarjetas de regalo y artículos nuevos como juguetes, ropa, pañales, productos de higiene, etc.; No se aceptarán donaciones de artículos usados.

Además, dicen que todos los días se aceptan donaciones de artículos nuevos para niños de todas las edades bajo el cuidado del NMCYFD, y estos niños siempre tienen una gran necesidad de dichos artículos.

