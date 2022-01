Oficiales de la Patrulla Fronteriza rescataron a 25 migrantes de un remolque congelado en Texas

TEXAS- Agentes de la patrulla fronteriza rescataron a 25 migrantes indocumentados de un remolque cerrado en Texas, donde fueron dejados en el frío sin forma de escapar.

Los oficiales del Sector de la Patrulla Fronteriza de Big Bend en Sierra Blanca encontraron a los migrantes el miércoles por la mañana con algunos de ellos temblando por el frío y llorando, dijo CBP en un comunicado de prensa.

“Últimamente ha habido rescates significativos por parte de nuestros agentes donde las personas fueron dejadas en condiciones peligrosas y requirieron atención médica inmediata”, dijo el agente jefe de patrulla del sector big bend, Sean L. McGoffin, en un comunicado. “Las organizaciones criminales transnacionales no se preocupan por la humanidad, continuamente ponen vidas en peligro”.

Al menos 650 migrantes murieron cruzando la frontera entre Estados Unidos y México, la mayor cantidad desde 2014, según agencia internacional

Las nacionalidades de los migrantes y los detalles adicionales sobre el sospechoso que los traficó no fueron liberados debido a la investigación en curso.

El fallido evento de contrabando se produce después de que agentes de la patrulla fronteriza rescataron en octubre a 75 migrantes de Centroamérica y México encerrados en un tractocamión refrigerado donde la temperatura se estableció en 58 grados, según la CBP.

En julio de 2017, 10 inmigrantes indocumentados murieron cuando docenas de ellos fueron encontrados empacados en un tractocamión sobrecalentado en San Antonio.

“Los cárteles están abandonando a los migrantes y dejándolos en situaciones peligrosas a un ritmo alarmante. En el año fiscal 2021, la patrulla fronteriza de Estados Unidos rescató a 12,877 migrantes en las regiones fronterizas del suroeste, en comparación con un poco menos o más de 5,000 en años anteriores”, dijo a CNN el portavoz de CBP del oeste de Texas, Landon Hutchens.

“El tráfico transnacional de personas es una empresa criminal multimillonaria al año para las organizaciones criminales transnacionales. No les importa la vida y el bienestar de los migrantes que trafican, solo el dinero que pueden ganar al explotarlos”.

Problemas en la frontera

Decenas de miles de migrantes llegan a la frontera de Estados Unidos cada semana, con un número récord de menores no acompañados entre ellos. El aumento en las cifras ha abrumado una vez más a un sistema de inmigración estadounidense no preparado, que ha enfrentado este tipo de crisis repetidamente en años pasados, pero aún no ha resuelto problemas arraigados como los tribunales de asilo sobrecargados y las instalaciones mal equipadas para albergar a los niños.

Los funcionarios también se enfrentan a los traficantes de personas que desempeñan un papel masivo en la facilitación de los cruces ilegales de migrantes en la frontera.

El presidente Joe Biden y sus principales asesores han estado trabajando para idear soluciones a la situación, incluida la ampliación de la capacidad para albergar a niños no acompañados y el trabajo con México para ayudar a gestionar el flujo de migrantes de América Central.

Las autoridades estadounidenses han realizado casi 1.66 millones de arrestos por cruces ilegales en la frontera entre Estados Unidos y México durante el año pasado, el mayor número anual de detenciones registradas, según datos de fin de año publicados por la CBP.

Desde que asumió el cargo, la administración Biden ha luchado por manejar el número sin precedentes de migrantes que cruzan a los Estados Unidos, enfrentados desde el principio con una afluencia de niños que abrumó los recursos y, más recientemente, tomados por sorpresa por miles de migrantes que llegaron en cuestión de días a la región no preparada de Del Río, Texas.

El número de arrestos mensuales en la frontera, una medida de cruces ilegales, se disparó bajo la administración Biden, aunque comenzaron a aumentar bajo el ex presidente Donald Trump.

