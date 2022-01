Ley del Bebé Moisés: Las madres en crisis pueden renunciar a sus bebés de manera segura

TEXAS (KCBD) - Hay lugares seguros en todo Texas para llevar a un bebé si la madre no puede cuidarlo. El niño será atendido, sin preguntas, si es llevado a uno de estos lugares ileso. Se llama la Ley del Bebé Moisés.

La Ley Bebé Moisés fue creada en 1999 para brindar una alternativa responsable a las madres desesperadas. Un bebé puede ser llevado a cualquier hospital, sala de emergencias independiente, estación de bomberos o estación de EMS en Texas. El niño debe tener 60 días o menos y estar ileso. Todo lo que la persona necesita decir es que va a dejar a su bebé en el Sitio Seguro para Bebés.

No se les pedirá a las madres que den ninguna información y no se llamará a la policía. Además, la madre no será procesada. Nick Wilson, subdirector del Cuerpo de Bomberos de Lubbock, dice que puede completar un formulario voluntario para brindar información sobre la salud de su bebé.

“Las únicas preguntas que realmente vamos a hacer van a estar relacionadas con la salud del bebé, ya sabes, para asegurarnos de que no haya condiciones médicas u otras necesidades especiales que tenga ese niño que hay que cuidar”, dijo Wilson.

El niño será llevado al hospital para recibir atención médica y luego el Departamento de Servicios de Protección y Regulación de Texas tomará la custodia del niño. Shawn Vandygriff ha trabajado para los Servicios de Protección Infantil de Texas durante casi treinta años.

“Y mientras el bebé esté ileso, entonces presentaríamos una petición de remoción de emergencia y buscaríamos lo que debería ser una colocación adoptiva a largo plazo para este bebé”, dijo.

Vandygriff dice que hay muchas razones por las que una madre podría terminar en esta situación. Ella dice que podrían ser madres adolescentes que nunca les dijeron a sus padres que estaban embarazadas, en una situación de violencia doméstica o en un mundo de drogas y alcohol. Ella dice que ese no tiene que ser el futuro de su bebé.

“Examinamos a nuestros padres adoptivos y los ubicamos en hogares amorosos con alguien que los quiere y los cuidará”, dijo Vandygriff.

Vandygriff dice que Safe Baby Sight también puede ofrecer algunos recursos para ayudar a los padres durante este proceso a salir de cualquier situación que obligue a tomar esta decisión. Wilson explica por qué esta ley ayuda a prevenir casos como el de Hobbs el viernes.

“Es horrible ver que eso le suceda a un niño y por eso es realmente importante que transmitamos ese mensaje para que estas madres, estas personas que se encuentran en estas situaciones, sepan que no tienen que hacer eso con su hijo. Que hay un lugar al que puede ir, hay opciones seguras y hay personas a las que puede llevar a ese niño que lo ayudarán a cuidarlo y se asegurarán de que se satisfagan todas sus necesidades”.

Wilson quiere que los padres sepan que es muy importante entregar a su bebé a una persona que trabaje en uno de los sitios en lugar de dejarlo afuera, para que el niño pueda recibir la mejor atención. Wilson estuvo en la estación de bomberos cuando una madre tomó la decisión de entregar a su bebé.

“Te diré, es una situación difícil. Es muy emotivo, pero también es muy gratificante saber que ese niño está a salvo y que le hemos dado una opción que de otro modo no habría tenido”, dijo Wilson.

La “Ley de Baby Moses” permite a los padres de un bebé menor de 60 días entregar al bebé a un proveedor de cuidado infantil de emergencia designado. La ley protege a los padres del enjuiciamiento penal cuando entregan a un niño ileso a un proveedor de cuidado infantil de emergencia designado. (KCBD NewsChannel 11)

¿Dónde puedo llevar a mi bebé?

Lleve a su bebé a cualquier hospital, estación de bomberos o estación de EMS (Servicios Médicos de Emergencia) en el estado de Texas.

Recuerde que es MUY importante entregar su bebé a una persona que trabaje en una de estas instalaciones. Esa es la mejor manera de cuidar a su bebé.

Dígale a la persona que quiere dejar a su bebé en el Sitio Seguro para Bebés.

Busque la señal amarilla.

¿Qué edad puede tener el bebé?

Puedes llevar a tu bebé, hasta los 60 días de nacido. ¿Qué me preguntarán?

Es posible que se le proporcione un formulario voluntario para completar que se utiliza para proporcionar información médica para su hijo. Esto NO es un intento de tratar de averiguar quién es usted. Esta información se incluirá en los registros de su bebé y puede ayudar a responder preguntas de salud en el futuro.

El sitio Safe Baby puede ofrecerle algunas referencias y líneas de ayuda a las que quizás desee llamar en el futuro si desea hablar con alguien sobre lo que ha pasado.

¿Es cierto que no llamarán a la policía?

Si deja a su bebé ileso (de 60 días o menos) con una persona que trabaja en un hospital, una estación de bomberos o un EMT, no se llamará a la policía y no se le procesará por abandono o negligencia.

¿Qué le pasa a mi bebé?

Si deja a su bebé en una estación de bomberos o con un técnico de emergencias médicas, ellos le brindarán atención médica inmediata y luego lo transportarán al hospital más cercano.

El hospital se hará cargo de cualquier necesidad médica adicional que pueda tener su bebé.

El Departamento de Servicios de Protección y Regulación de Texas (TDPRS) tomará entonces la custodia de su hijo.

Después de que TDPRS cumpla con las responsabilidades legales, su bebé será colocado con una familia cariñosa.

¿Por qué el bebé debe tener 60 días o menos?

La intención de la ley Baby Moses es brindar una alternativa responsable a las madres desesperadas.

Los primeros días de vida de un recién nacido son los más críticos y probablemente el momento en que se requiere atención médica inmediata.

La “Ley Baby Moses” es el nombre común de una ley que autoriza a un proveedor de cuidado infantil de emergencia designado a tomar posesión de un niño que parezca tener 60 días de edad o menos de manos de los padres del niño, si los padres no expresan su intención de regresar. para el niño Puede encontrar esta ley en el Código de Familia de Texas, Capítulo 262, Subcapítulo D. Posesión de Emergencia de Ciertos Niños Abandonados. Uno de los propósitos de la ley es alentar a los padres que abandonan a sus hijos a que lo hagan con un proveedor de cuidado infantil de emergencia designado en lugar de hacerlo en un lugar peligroso. La ley también protege a los padres del enjuiciamiento penal cuando entregan un niño ileso a un proveedor de cuidado infantil de emergencia designado.

