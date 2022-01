Familias separadas en la frontera ahora temen intentos de extorsión

WASHINGTON (AP) — Para la hondureña de 30 años, lo peor parecía haber pasado. Se ha reunido con su hijo quien, cuando tenía 6 años, fue separado de ella bajo la administración Trump. Ella está trabajando en la construcción en Carolina del Norte. Y los abogados estaban negociando un pago para familias como la suya que soportaron separaciones.

Pero los informes sobre esas negociaciones han creado una nueva preocupación: los intentos de extorsión derivados de la creencia errónea de que recibió un gran pago. Su familia ya ha recibido demandas por $ 5,000 al mes.

“Aparentemente, ahora soy millonaria”, dijo la mujer, quien, al igual que otras personas entrevistadas por The Associated Press, habló bajo condición de anonimato debido a temores por la seguridad de su familia. “No tengo el dinero para pagar algo así y no sé qué hacer. Estoy desesperado, de verdad”.

Si bien los informes específicos son aislados, la extorsión generalizada en América Central explica por qué muchos buscan asilo en los Estados Unidos en primer lugar. Algunos defensores temen que las perspectivas de grandes pagos alimenten muchas más amenazas. Un abogado de la mujer y otras familias ha pedido a los funcionarios estadounidenses que consideren admitir a más familiares debido a las amenazas.

Está lejos de estar claro si las familias recibirán dinero del gobierno de los Estados Unidos. Las negociaciones para resolver las reclamaciones por daños y perjuicios terminaron en medio de la indignación política por los pagos estallaron después de un informe en The Wall Street Journal de que el Departamento de Justicia estaba considerando $ 450,000 por persona para compensar el sufrimiento, o $ 900,000 para un padre y un hijo. Una persona familiarizada con las conversaciones que habló con la AP bajo condición de anonimato porque las discusiones eran privadas confirmó que la cifra había sido flotada.

“La gente aquí piensa que tengo mucho dinero”, dijo un empresario de 47 años en el norte de Guatemala cuya esposa fue separada de su hijo. Se ha puesto más nervioso debido a los informes de noticias sobre las conversaciones del acuerdo y ahora cambia su número de teléfono celular cada dos semanas.

El hombre vive en Guatemala con su hija de 14 años, mientras que su esposa y ahora su hijo de 18 años viven en Atlanta después de estar separados en la frontera durante más de un mes en 2018. El hombre dijo que estaba recibiendo mensajes de texto en ese momento amenazando con secuestrar a su hijo si no pagaba dinero.

“Mi vecino me dijo el otro día: ‘Así que tienes dinero, porque el dinero se dio a las personas que estaban separadas en los Estados Unidos’. Y le dije que no sabía nada de eso”, dijo.

El hombre dijo que él y su hija intentaron ir a Estados Unidos en 2019. Fueron secuestrados en México durante dos semanas, liberados a las autoridades mexicanas después de pagar más de 3.000 dólares y deportados a Guatemala.

“No vivo en paz”, dijo. “Siempre estoy mirando por encima del hombro”.

Ricardo de Anda, abogado de la mujer hondureña y el hombre guatemalteco, dijo que cinco de las 72 familias que representa le han dicho que fueron amenazadas después de la cobertura de noticias sobre los posibles pagos. Uno en Guatemala fue blanco de un intento de secuestro.

“Estas familias nos han dicho que ahora son objeto de rumores en sus comunidades sobre la aparente riqueza de los miembros de la familia en los Estados Unidos, que han sido sometidos a vigilancia por parte de aparentes elementos criminales, y que se les ha advertido que estén atentos ya que las bandas criminales los consideran sujetos de extorsión, " escribió a Michelle Brané, directora ejecutiva del Grupo de Trabajo de Reunificación Familiar del Departamento de Seguridad Nacional. " Como resultado de las filtraciones (de noticias), los miembros de la familia en los Estados Unidos y los atrapados en su país de origen, ahora viven con miedo constante”.

El grupo de trabajo, que tiene como objetivo reunir a casi 2.000 niños con sus padres en Estados Unidos, había planeado la posibilidad de extorsión, dándose cuenta de que tales amenazas son comunes en América Central, y estableció un sistema para canalizar informes a través de la agencia de refugiados de la ONU, dijo Brane en una entrevista el mes pasado.

Brané dijo que aún no había recibido ningún informe específico, pero el peligro potencial subraya la necesidad de que el grupo de trabajo complete su trabajo.

“Si las familias se encuentran en situaciones inseguras y necesitan la reunificación, estamos aquí para trabajar y hacerlo lo antes posible”, dijo.

El grupo de trabajo ha reunido a unos 112 niños con sus padres en los Estados Unidos hasta la semana pasada. Se les está otorgando permiso para permanecer en el país durante al menos tres años mientras buscan asilo o buscan un estatus permanente a través de otro programa.

Otros abogados de las familias dijeron que no tenían conocimiento directo de las amenazas vinculadas a posibles pagos, pero dijeron que eran inevitables, si no han sucedido ya. Los abogados sospechan que algunos intentos no han sido reportados o que la noticia no les ha llegado.

“No tengo dudas de que está sucediendo en más casos de los que conocemos”, dijo Trina Realmuto, directora ejecutiva de la Alianza Nacional de Litigios de Inmigración, que participó en las conversaciones de acuerdo sobre la compensación financiera.

Las conversaciones son delicadas para la administración, que ha sido criticada por considerar grandes pagos. El propio presidente Joe Biden dijo: “Eso no va a suceder”, cuando se le preguntó en noviembre sobre la cifra de $ 450,000, y luego aclaró que respaldaba alguna compensación.

El mes pasado, el Departamento de Justicia se retiró de las conversaciones sobre compensación financiera después de ocho meses, pero no descartó un acuerdo.

“Si bien las partes no han podido llegar a un acuerdo de solución global en este momento, seguimos comprometidos a comprometernos con los demandantes y a llevar justicia a las víctimas de esta política abominable”, dijo el departamento en un comunicado.

Este mes, los abogados de las familias renovaron una solicitud para que la administración entregue tesoros de registros sobre cómo se concibió y ejecutó la política, lo que indica una batalla judicial potencialmente larga.

Las conversaciones han continuado sobre temas no monetarios, incluida la reunificación de familias en Estados Unidos y otros servicios, como la salud mental, dijeron los abogados.

De Anda pidió a la administración que considere admitir a familiares que fueron amenazados desde los informes de prensa. La administración se ha centrado en los padres y los niños que fueron separados, pero dice que considerará familias adicionales caso por caso.

La hondureña dijo que su madre, de 56 años, ha recibido notas pidiendo 5.000 dólares al mes. La madre cuida de los otros hijos de la mujer, un hijo de 11 años y una hija de 7 años. La mujer quiere que todos se unan a ella en Carolina del Norte.

Conocidos han advertido que los niños pueden estar inseguros en Honduras.

“Tengo miedo”, dijo la mujer, que toma pastillas para la ansiedad y acudió a urgencias con dolores en el pecho tras las amenazas contra su madre. “No sé qué puede pasar con mis hijos”.

