Cirujanos estadounidenses trasplantan corazón de cerdo a paciente humano por primera vez

(AP) - En una primicia médica, los médicos trasplantaron un corazón de cerdo a un paciente en un último esfuerzo por salvarle la vida y un hospital de Maryland dijo el Lunes que está bien tres días después de la cirugía altamente experimental.

Si bien es demasiado pronto para saber si la operación realmente funcionará, marca un paso en la búsqueda de décadas para algún día usar órganos de animales para trasplantes que salven vidas. Los médicos del Centro Médico de la Universidad de Maryland dicen que el trasplante demostró que un corazón de un animal modificado genéticamente puede funcionar en el cuerpo humano sin un rechazo inmediato.

El paciente, David Bennett, un manitas de Maryland de 57 años, sabía que no había garantía de que el experimento funcionara, pero se estaba muriendo, no era elegible para un trasplante de corazón humano y no tenía otra opción, dijo su hijo a The Associated Press.

“Era morir o hacer este trasplante. Quiero vivir. Sé que es un tiro en la oscuridad, pero es mi última opción”, dijo Bennett un día antes de la cirugía, según un comunicado proporcionado por la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland.

El Lunes, Bennett respiraba por sí mismo mientras aún estaba conectado a una máquina de circulación extracorpórea para ayudar a su nuevo corazón. Las próximas semanas serán críticas a medida que Bennett se recupere de la cirugía y los médicos controlen cuidadosamente cómo le está yendo a su corazón.

Hay una gran escasez de órganos humanos donados para trasplantes, lo que lleva a los científicos a tratar de descubrir cómo usar órganos animales en su lugar. El año pasado, hubo poco más de 3800 trasplantes de corazón en los EE. UU., una cifra récord, según United Network for Organ Sharing, que supervisa el sistema de trasplantes del país.

“Si esto funciona, habrá un suministro interminable de estos órganos para los pacientes que sufren”, dijo el Dr. Muhammad Mohiuddin, director científico del programa de trasplante de animales a humanos de la Universidad de Maryland.

Pero los intentos anteriores de tales trasplantes, o xenotrasplantes, han fracasado, en gran parte porque los cuerpos de los pacientes rechazaron rápidamente el órgano animal. En particular, en 1984, Baby Fae, un bebé moribundo, vivió 21 días con un corazón de babuino.

La diferencia esta vez: los cirujanos de Maryland usaron un corazón de un cerdo que se había sometido a una edición de genes para eliminar un azúcar en sus células que es responsable de ese rechazo de órganos hiperrápido. Varias empresas de biotecnología están desarrollando órganos de cerdo para trasplante humano; el que se usó para la operación del viernes provino de Revivicor, una subsidiaria de United Therapeutics.

“Creo que se puede caracterizar como un hito”, dijo el Dr. David Klassen, director médico de UNOS, sobre el trasplante de Maryland.

Aún así, Klassen advirtió que es solo un primer paso tentativo para explorar si esta vez, el xenotrasplante finalmente podría funcionar.

La Administración de Alimentos y Medicamentos, que supervisa tales experimentos, permitió la cirugía bajo lo que se llama una autorización de emergencia de “uso compasivo”, disponible cuando un paciente con una afección potencialmente mortal no tiene otras opciones.

Será crucial compartir los datos recopilados de este trasplante antes de extenderlo a más pacientes, dijo Karen Maschke, becaria de investigación en el Centro Hastings, quien está ayudando a desarrollar recomendaciones de ética y política para los primeros ensayos clínicos con una subvención del National Institutos de Salud.

“No sería aconsejable apresurarse a realizar trasplantes de animales a humanos sin esta información”, dijo Maschke.

A lo largo de los años, los científicos han pasado de primates a cerdos, jugando con sus genes.

Apenas en septiembre pasado, investigadores en Nueva York realizaron un experimento que sugería que este tipo de cerdos podría ser prometedor para los trasplantes de animales a humanos. Los médicos adhirieron temporalmente un riñón de cerdo a un cuerpo humano fallecido y observaron cómo comenzaba a funcionar.

El trasplante de Maryland lleva su experimento al siguiente nivel, dijo el Dr. Robert Montgomery, quien dirigió ese trabajo en NYU Langone Health.

“Este es un avance verdaderamente notable”, dijo en un comunicado. “Como receptor de un trasplante de corazón, yo mismo con un trastorno cardíaco genético, estoy emocionado por esta noticia y la esperanza que le da a mi familia y a otros pacientes que eventualmente se salvarán gracias a este avance”.

La cirugía del viernes pasado duró siete horas en el hospital de Baltimore. El Dr. Bartley Griffith, quien realizó la cirugía, dijo que la condición del paciente (insuficiencia cardíaca y latidos cardíacos irregulares) lo hacían inelegible para un trasplante de corazón humano o una bomba cardíaca.

Griffith había trasplantado corazones de cerdo a unos 50 babuinos durante cinco años, antes de ofrecerle la opción a Bennett.

“Estamos aprendiendo mucho todos los días con este caballero”, dijo Griffith. “Y hasta ahora, estamos contentos con nuestra decisión de seguir adelante. Y él también lo es: una gran sonrisa en su rostro hoy”.

Las válvulas cardíacas de cerdo también se han utilizado con éxito durante décadas en humanos, y el hijo de Bennett dijo que su padre había recibido una hace una década.

En cuanto al trasplante de corazón, “se da cuenta de la magnitud de lo que a hecho y realmente se da cuenta de la importancia de ello”, dijo David Bennett Jr. “No podría vivir, o podría durar un día, o podría durar un par de días. Quiero decir, estamos en lo desconocido en este punto”.

