Mujer de Texas es rescatada de un río helado después de horas

CONDADO DE BEXAR (CBSDFW.COM/CNN) - Una mujer en Texas tiene suerte de estar viva después de pasar casi ocho horas atrapada en su automóvil, en agua helada.

Afortunadamente, los vecinos alertaron a los socorristas sobre el accidente que envió su automóvil desde un puente hacia el río Medina, cerca de San Antonio.

Un equipo de buceo de bomberos sacó a la mujer de 29 años de su vehículo volcado, después de que se estrellara contra una barrera de metal.

Los agentes del alguacil del condado de Bexar dicen que la mujer está viva gracias a los vecinos cercanos que vieron huellas de llantas y las siguieron hasta el final.

Tony Luna habló sobre lo que vio. “Sí, ella golpeó eso”, dijo señalando el metal arrugado. “Lo primero que me vino a la mente fue que se había ahogado”.

La mujer se salvó gracias a Luna, su nieta y su prometido.

Fue horas antes de encontrar al conductor, alrededor de las 3:00 a.m., cuando Luna dijo que su hija escuchó un ruido fuerte, pero no le dio mucha importancia. No fue hasta alrededor de las 11:00 a. m. que la familia notó las huellas de los neumáticos mientras regresaba de hacer mandados.

Las huellas de los neumáticos conducen al río donde vieron el automóvil y llamaron al 911.

El portavoz de la oficina del alguacil del condado de Bexar, Johnny García, dijo: “Ella estaba un poco desorientada, obviamente, por el accidente. Creo que podría haber tenido algunas heridas menores, pero estaba viva. Somos afortunados de que ellos [la familia Luna] pudieran bajar y verificar, porque de lo contrario nadie lo habría sabido”.

La investigación sobre el accidente está en curso, pero las autoridades están investigando si las carreteras resbaladizas y un alto índice de velocidad pueden haber llevado al conductor a perder el control.

Para Luna y su familia dicen que nunca olvidarán ver a los equipos de bomberos sacar a la mujer del vehículo y del agua. “Cuando las dos personas saltaron del departamento de bomberos, uno de ellos dijo ‘está viva’, así que me hizo sentir como un millón de dólares”.

