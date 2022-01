17 personas murieron en incendio de apartamento en Nueva York, incluyendo 9 niños

NUEVA YORK (AP) — El alcalde de Nueva York, Eric Adams, revisó el Lunes el número de muertos por un incendio en un edificio de departamentos y dijo que 17 personas murieron, dos menos de lo que se pensaba originalmente.

Adams dijo que nueve adultos y ocho niños murieron en el incendio del Domingo en el Bronx. No proporcionó de inmediato una razón para el menor recuento de muertes.

El fuego comenzó con un calentador de espacio eléctrico que no funcionaba bien. Si bien las llamas dañaron solo una pequeña parte del edificio, el humo se escapó a través de la puerta abierta del apartamento hacia las escaleras, bloqueando las rutas de escape.

Adams dijo que parece que el humo se propagó a través de una puerta abierta que se suponía que se cerraría automáticamente. Dijo que los investigadores investigarán si hubo un problema de mantenimiento con la puerta.

El edificio está equipado con alarmas de humo, pero varios residentes dijeron que inicialmente las ignoraron porque las alarmas eran muy comunes en el edificio de 120 unidades.

ESTA ES UNA ACTUALIZACIÓN DE ÚLTIMA HORA. La historia anterior de AP sigue a continuación.

NUEVA YORK (AP) — Los médicos se apresuraron el Lunes para salvar a los sobrevivientes del incendio más mortífero en la ciudad de Nueva York en tres décadas, mientras las autoridades comenzaron a investigar cómo el espeso humo podía salir a través del rascacielos, atrapando a muchas familias adentro y matando a 19 personas, incluyendo nueve niños.

Decenas de personas fueron hospitalizadas, incluidas varias en estado crítico, tras el incendio del domingo en el Bronx. El alcalde Eric Adams le dijo a CNN que el número de muertos podría aumentar.

“Oramos a Dios para que puedan salir adelante”, dijo.

Los investigadores determinaron que un calefactor eléctrico que funcionaba mal, enchufado en una mañana fría, inició el incendio en el edificio de 19 pisos.

Las llamas dañaron solo una pequeña parte del edificio, pero el humo entró por la puerta abierta del apartamento y convirtió las escaleras, el único método de escape en un edificio demasiado alto para las salidas de incendios, en trampas mortales oscuras y asfixiadas por cenizas.

Adams dijo que el edificio tenía puertas que se cerraban automáticamente y que los investigadores estaban investigando si una puerta no funcionaba bien.

“Puede haber habido un problema de mantenimiento con esta puerta. Y eso va a ser parte de la... investigación en curso”, dijo el alcalde a “Good Morning America” de ABC.

Algunas personas no pudieron escapar debido al humo, dijo el comisionado de Bomberos Daniel Nigro. Otros quedaron incapacitados mientras intentaban salir. Los bomberos encontraron víctimas en cada piso, muchas con paro cardíaco y respiratorio, dijo Nigro.

A los niños cojos se les administró oxígeno después de que se llevaron a cabo. Algunos de los que huyeron tenían el rostro cubierto de hollín.

Los bomberos continuaron haciendo rescates incluso después de que se agotaron sus suministros de aire, dijo Adams.

“Sus tanques de oxígeno estaban vacíos y todavía empujaban a través del humo”, dijo.

Se estaba realizando una investigación para determinar cómo se propagó el fuego y si se podría haber hecho algo para prevenir o contener el incendio, dijo Nigro.

Los edificios de apartamentos grandes y nuevos deben tener sistemas de rociadores y puertas interiores que se cierren automáticamente para contener el humo y privar de oxígeno a los incendios, pero esas reglas no se aplican a miles de los edificios más antiguos de la ciudad.

El edificio estaba equipado con alarmas de humo, pero varios residentes dijeron que inicialmente las ignoraron porque las alarmas eran muy comunes en el edificio de 120 unidades.

“Muchos de nosotros estábamos acostumbrados a escuchar que sonaba la alarma contra incendios, era como una segunda naturaleza para nosotros”, dijo la residente Karen Dejesus. “No hasta que vi el humo que entraba por la puerta me di cuenta de que era un incendio real, y comencé a escuchar a la gente gritando: ‘¡Ayuda! ¡Ayudar! ¡Ayudar!’”

Dejesus, que estaba en su departamento de dos pisos con su hijo y su nieta de 3 años, llamó de inmediato a los miembros de la familia y corrió a buscar toallas para colocar debajo de la puerta. Pero el humo comenzó a bajar por las escaleras antes de que la residente de 56 años pudiera tomar las toallas, por lo que los tres corrieron hacia la parte trasera del apartamento.

“Fue tan aterrador”, dijo. “Solo el hecho de que estamos en un edificio que se está quemando y no sabes cómo vas a salir. No sabes si los bomberos te van a llegar a tiempo”.

Los bomberos derribaron su puerta y ayudaron a los tres a salir por la ventana y bajar una escalera a un lugar seguro. Dejesus se aferró a su salvador en el camino hacia abajo.

Hassane Badr le dijo a The New York Times que dos de sus hermanos, ambos niños, fueron asesinados y que se desconoce el paradero de un primo de 25 años. Badr, de 28 años, esperaba en el Centro Médico Jacobi noticias sobre su hermano de 12 años, que sufría una grave inhalación de humo. Una hermana de 5 años estaba en otro hospital.

“Estoy pensando como si estuviera soñando, esto no es cierto. Escuchas a la gente llorar, Dios mío”, dijo Badr al periódico. “Para ser honesto, no me lo creo en este momento”.

La familia de Badr, 11 personas de Malí, vivían en un apartamento de tres habitaciones en el tercer piso.

Mahamadou Toure luchó por expresar su dolor en palabras fuera de la sala de emergencias del hospital donde murieron su hija de 5 años y el hermano adolescente de la niña, según el Daily News.

“En este momento mi corazón está muy…”, se desvaneció Toure mientras hablaba con el New York Daily News. “Está bien. Se lo doy a Dios”.

Luis Rosa dijo que inicialmente pensó que era una falsa alarma. Cuando abrió la puerta de su departamento en el piso 13, el humo era tan denso que no podía ver el pasillo: “Así que dije, está bien, no podemos bajar las escaleras corriendo porque si las bajamos corriendo , nos vamos a terminar asfixiando”.

“Todo lo que pudimos hacer fue esperar”, dijo.

El incendio fue el más mortífero en la ciudad de Nueva York desde 1990, cuando 87 personas murieron en un incendio provocado en el club social Happy Land, también en el Bronx. El distrito también fue escenario de un incendio mortal en un edificio de apartamentos en 2017 que mató a 13 personas y un incendio en 2007, también iniciado por un calentador de espacio, que mató a nueve.

El incendio del domingo ocurrió pocos días después de que 12 personas, incluidos ocho niños, murieran en un incendio en una casa en Filadelfia.

Los periodistas de Associated Press Michael R. Sisak y Jennifer Peltz en Nueva York y Andrew Selsky en Salem, Oregón, contribuyeron a este despacho.

