Situación de los alborotadores del capitolio del Oeste de Texas un año después

MIDLAND, Texas (KOSA) - ODESSA, Texas (KTLE) - El Jueves se cumple un año de los disturbios en el capitolio de Washington D.C. que ocurrieron mientras el Congreso se reunía para certificar la victoria de Joe Biden en el colegio electoral. Mientras eso ocurría, miles de personas se reunieron para escuchar al entonces presidente Donald Trump hablar cerca de la Casa Blanca.

Entre los que entraron en el capitolio tras el discurso de Trump había al menos 5 tejanos del oeste que desde entonces han sido acusados por el gobierno federal de delitos relacionados con ese día.

La primera, y probablemente la más conocida de ellas, fue la mujer de Midland Jenny Cudd. Las publicaciones de Cudd en Facebook y los vídeos en directo se hicieron virales en Internet antes de que terminara el día. Cudd, propietaria de una floristería en Midland, habló con CBS7 varias veces en los días posteriores a los disturbios. Subrayó que no creía haber infringido ninguna ley y que no se arrepentía de nada.

Cudd y otro habitante de Midland, Eliel Rosa, fueron detenidos el 13 de enero, pero no pasaron mucho tiempo bajo custodia. A ambos se les permitió salir de la cárcel con fianzas de reconocimiento personal.

Rosa y Cudd pudieron ser vistos juntos en fotos desde el capitolio ese día. Ambos fueron acusados de varios delitos menores.

Rosa se declaró culpable en julio de un cargo de desfile, manifestación y piquete en cualquier edificio del Capitolio de los Estados Unidos. Fue condenado a cumplir 12 meses de libertad condicional y a pagar 500 dólares de indemnización. Cuatro de los cinco cargos que se le imputaban fueron retirados como parte del acuerdo. Los documentos del tribunal incluían una disculpa de Rosa, que calificó su participación en los disturbios como la cosa más estúpida que ha hecho nunca.

“Las voces de desesperación de los policías del Capitolio quedarán grabadas para siempre en mi memoria. Espero el día en que pueda volver a D.C. y pedirles perdón personalmente”.

Cudd se declaró culpable en octubre y está previsto que sea sentenciado en Marzo de 2022.

Después de que Cudd y Rosa fueran arrestados en enero de 2021, el siguiente tejano del oeste que fue investigado fue el hombre de Alpine Sean Watson.

Watson habló con CBS7 el 5 de Febrero después de que el FBI ejecutara una orden de registro en su casa. Admitió haber entrado en el edificio del capitolio el 6 de enero y dio detalles de la redada en su casa. Watson también dijo que no se arrepentía de sus acciones y que, aunque eran necesarias, dijo: “Como que tenía que pasar”. Continuó explicando “Y no fue un evento coordinado como dije. No, no me arrepiento. De hecho, estoy orgulloso de lo que estoy haciendo. Siento que estoy luchando por mi país”.

Watson fue acusado en abril de “entrar o permanecer a sabiendas en cualquier edificio o recinto restringido sin autorización legal” y de “entrada violenta y conducta desordenada en los terrenos del Capitolio”.

Watson sigue en libertad bajo fianza de reconocimiento personal y su caso sigue pendiente.

En Mayo, Odessan, Vic Don Williams, fue detenido y acusado de cuatro delitos en relación con los disturbios del 6 de Enero.

En los documentos judiciales presentados el 10 de mayo, Williams reconoció que había publicado las fotos y los vídeos en su página de Facebook, pero dijo a los investigadores que no había entrado en el edificio del Capitolio. Sin embargo, la denuncia penal dice que en un vídeo que publicó, Williams describe cómo escaló un muro y un andamio para entrar en el edificio del Capitolio. Los documentos también contenían capturas de pantalla del vídeo de vigilancia que mostraba a un hombre que dicen que es Williams dentro del Capitolio.

Williams se declaró culpable en octubre de un cargo de delito menor por desfilar, manifestarse o formar piquetes dentro de cualquiera de los edificios del Capitolio. La sentencia de Williams está prevista para febrero.

El último tejano del oeste en ser acusado es un ex carcelero de la Oficina del Sheriff del Condado de Midland, Cory Ray Brannan.

Según una declaración jurada de arresto, las órdenes de registro emitidas por AT&T revelaron que el número de Brannan se utilizó dentro del edificio del Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero y que Brannan había contactado con otras personas que también estaban en el edificio. Los agentes del FBI dicen que entonces se tomaron fotos que parecían mostrar a Brannan en el exterior del Capitolio “con una gorra de camuflaje de Trump 2020, una sudadera negra con capucha, pantalones de camuflaje y un chaleco caqui con tijeras y gafas”. Brannan lleva tres parches en su chaleco: un parche de la “delgada línea roja” de la bandera estadounidense, un parche del III% y un parche amarillo de “Don’t Tread on Me”.’

La declaración jurada afirma que el III% (Three Percenter) forma parte de un movimiento de milicias que afirma el derecho constitucional a la confrontación armada con el Gobierno de Estados Unidos, creyendo que son un sucesor espiritual de los revolucionarios estadounidenses que lucharon contra la Corona británica durante la revolución americana.

Brannan sigue en libertad bajo fianza de reconocimiento personal y su caso está en curso.

