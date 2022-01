Familia de víctima de accidente inicia campaña de seguridad

LAREDO, TX. (KGNS) - La vida de la familia Covarrubias cambió después de que su amado Alan muriera en un accidente de motocicleta.

En un esfuerzo por honrar a su ser querido, la familia ha decidido promover la seguridad de las motocicletas para evitar que otras familias experimenten una tragedia similar.

Alan Covarrubias era un hombre que disfrutaba al máximo de su vida y de las motos.

El hermano de Alan, José Alberto, dice que Alan siempre usaba su casco, pero el único día que no tomó la precaución adicional fue el último.

El 23 de Diciembre, Alan Covarrubias conducía su motocicleta y se vio involucrado en un accidente en la intersección de McPherson y Shiloh. Lo llevaron al hospital pero, lamentablemente, falleció.

Los detalles sobre el accidente aún son vagos, pero las autoridades los están investigando.

Mientras tanto, la Familia Covarrubias se está enfocando en educar sobre la importancia del uso de equipo de protección para motocicletas y una conducción segura.

José Covarrubias dice que querían proporcionar fondos para otros, para que pudieran comprar equipo de protección para mantenerlos seguros en las carreteras.

Recientemente, la familia abrió una página de GoFundMe que permitirá que las donaciones inicien esta organización sin fines de lucro.

La familia espera devolver cascos, chaquetas y botas a los ciclistas locales para garantizar su seguridad en la carretera.

José dice: “Es imperativo estar completamente preparado. Hay un acrónimo que se llama ATG-ATT, que significa: All the Gear, All the Time. Y por eso es importante porque pueden suceder cosas, nunca se sabe cuándo sucedieron las cosas.“

Pero eso no es todo, la familia Covarrubias también está buscando asociarse con escuelas locales de seguridad vial para compartir la historia de Alan y pagar a los futuros ciclistas su tarifa de licencia.

La familia llama a esto un pequeño acto de bondad para honrar la memoria de Alan.

Hasta ahora, la familia ha recaudado más de $2,000 para sus esfuerzos por comprar equipo de protección para motocicletas.

