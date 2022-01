Padre arrestado en relación con la desaparición de su hija, continúa la búsqueda

CONCORD, N.H. (Gray News) – Oficiales del Departamento de Policía de Manchester arrestaron a un hombre en relación con un caso de una niña desaparecida que no ha sido vista en dos años.

Según la policía, Adam Montgomery, de 31 años, de Manchester, fue arrestado el 4 de Enero y acusado de asalto en segundo grado contra Harmony Montgomery, ahora de 7 años.

También fue acusado de interferir con la custodia y poner en peligro el bienestar de un niño.

Los funcionarios todavía están buscando a Harmony.

Fue vista por última vez en una residencia en Manchester en Octubre de 2019, pero la policía dijo que su desaparición fue recientemente señalada a su atención.

La oficina del alcalde dijo que recibieron un correo electrónico de alguien que expresaba su preocupación por el bienestar de Harmony.

Las fotos más recientes disponibles de Harmony fueron tomadas cuando tenía unos 5 años.

Cuando fue vista por última vez, medía unos 4 pies de altura. Tiene el cabello rubio, los ojos azules y es ciega en el ojo derecho, por lo que puede estar usando anteojos.

Las autoridades están pidiendo a cualquier persona que pueda haberla visto en los últimos años que les llame o envíe un mensaje de texto al 603-203-6060.

“Ayúdanos a encontrar a esta niña. Alguien sabe algo, haz lo correcto y llama. No puedo enfatizar eso lo suficiente”, dijo el jefe Allen Aldenberg en una conferencia de prensa. “Alguien por ahí sabe algo. Es hora de que la gente haga lo correcto. No puedo decirlo lo suficiente. No puedo enfatizarlo lo suficiente. Alguien necesita llamar, hacer lo correcto y proporcionarnos información sobre dónde puede estar Harmony”.

Se ha aumentado una recompensa a $ 33,000 por información que conduzca a Harmony.

