Niño quemado gravemente intentando un desafío de TikTok

EAST HAVEN, Connecticut (WFSB) - Los peligrosos desafíos de las redes sociales han resultado en lesiones e incluso la muerte, incluyendo uno nuevo desafio llamado “The Whoosh Bottle Experiment” que envió a un niño de Connecticut al hospital.

El experimento, que se está extendiendo por TikTok, involucra a personas que vierten alcohol en una jarra de plástico y luego la encienden en llamas. Cuando se enciende, hace un sonido de “whoosh”.

El Departamento de Bomberos de East Haven dice que un adolescente fue gravemente quemado el 28 de Diciembre mientras imitaba el experimento de TikTok, informa WFSB. Está siendo tratado en el Centro de Quemaduras del Hospital Bridgeport por lesiones graves.

El subjefe de bomberos Charles Miller dice que los padres necesitan saber que existen estos desafíos y advertir a sus hijos sobre los peligros.

“Tómese unos minutos para hablar con sus hijos sobre los peligros de jugar con líquidos inflamables y fósforos y controle lo que están viendo. Este experimento cuando se hace incorrectamente puede causar quemaduras graves que pueden cicatrizar permanentemente a un individuo,” dijo Miller.

El departamento de bomberos planea trabajar con las Escuelas Públicas de East Haven para advertir a los niños sobre los peligros potenciales asociados con el fuego y este último desafío de las redes sociales.

“Gracias a Dios no tengo hijos durante este período. Simplemente no entiendo la mentalidad: cómo no conoces y valoras tu vida tan poco que harías algo así. Es triste”, dijo Teri Kaspersky, residente de East Haven.

El jefe de bomberos Matt Marcarelli recuerda al público que el fuego no es un juguete, y este incidente podría haber provocado una muerte o un incendio importante en la casa, particularmente en combinación con el alcohol, que puede actuar como un acelerador.

