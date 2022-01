AT&T y Verizon rechazan solicitud de Estados Unidos para retrasar planes móviles 5G

WASHINGTON (AP) — Verizon y AT&T rechazaron una solicitud del gobierno de Estados Unidos para retrasar el despliegue de la tecnología inalámbrica de próxima generación.

Una carta conjunta el domingo de los gigantes de las telecomunicaciones al secretario de Transporte de Estados Unidos, Pete Buttigieg, y Steve Dickson, jefe de la Administración Federal de Aviación, buscó desestimar las preocupaciones presentadas por las aerolíneas estadounidenses de que un nuevo servicio inalámbrico 5G podría dañar la aviación.

Pero Hans Vestberg, CEO de Verizon Communications, y John Stankey, CEO de AT&T, también escribieron que estaban dispuestos a aceptar algunas medidas temporales en los próximos seis meses para limitar el servicio alrededor de ciertas pistas de aeropuertos.

Las aerolíneas habían pedido a la Comisión Federal de Comunicaciones que retrasara el despliegue programado de 5G de esta semana, diciendo que el servicio, que se lanzará el miércoles, podría interferir con la electrónica en la que confían los pilotos.

Airlines for America, un grupo comercial para grandes transportistas de pasajeros y carga de Estados Unidos, dijo en una presentación de emergencia que la FCC no ha considerado adecuadamente el daño que el servicio 5G podría hacer a la industria. El grupo quiere más tiempo para que la FCC y la FAA, que regula las aerolíneas, resuelvan los problemas relacionados con la seguridad de la aviación. Esos están relacionados con un tipo de servicio 5G que se basa en trozos de espectro de radio llamadoS Banda C, que los operadores inalámbricos gastaron miles de millones de dólares para comprar el año pasado.

Poniéndose del lado de las aerolíneas, Buttigieg y Dickson escribieron el viernes por la noche a los directores ejecutivos de AT&T y Verizon para proponer un retraso en la activación del servicio de banda C 5G cerca de un número indeterminado de “aeropuertos prioritarios”, mientras que la FAA estudia el potencial de interferencia con las operaciones de las aeronaves.

AT&T y Verizon acordaron previamente un retraso de un mes en 5G, que proporciona velocidades más rápidas cuando los dispositivos móviles se conectan a sus redes y permite a los usuarios conectar muchos dispositivos a Internet sin ralentizarlo. Pero los ejecutivos de telecomunicaciones dijeron el domingo que más retrasos solicitados por el gobierno perjudicarían a sus clientes.

“Aceptar su propuesta no solo sería una elusión sin precedentes e injustificada del debido proceso y los controles y equilibrios cuidadosamente elaborados en la estructura de nuestra democracia, sino una abdicación irresponsable del control operativo requerido para desplegar redes de comunicaciones de clase mundial y competitivas a nivel mundial que son igualmente esenciales para la vitalidad económica de nuestro país, la seguridad pública y los intereses nacionales como la industria de las aerolíneas”, escribieron los ejecutivos.

Esta historia ha sido corregida para mostrar que el servicio programado comenzaría el miércoles, no el martes.

Derechos de autor 2022 The Associated Press. Todos los derechos reservados.