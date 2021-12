La Clínica Infantil de la Comunidad ayuda a las familias de bajos ingresos con atención médica asequible

MIDLAND, Texas (KOSA) - Community Children’s Clinic ha estado tratando a los niños de la zona desde 1983. El objetivo de la clínica es cerrar la brecha para las familias de bajos ingresos que no tienen acceso a la atención médica.

“Son familias muy trabajadoras, la mayoría de las veces trabajan, tanto la madre como el padre, por lo que ganan demasiado para calificar para medicaid, pero no lo suficiente para llegar a fin de mes”, dijo Renee Meiner, la directora ejecutiva de Community Children’s Clinic.

Meiner dijo que en esta época del año atienden un promedio de 15 niños por día. Los niños de entre siete meses y 18 años pueden ser atendidos por sólo 20 dólares si cumplen los requisitos.

Es una clínica de servicio completo. Algunos de los servicios que ofrecen son: análisis de laboratorio, exámenes y prescripción de medicamentos.

“Somos capaces de dar un buen diagnóstico al final del día para saber exactamente lo que necesitan. Además, tenemos una farmacia interna, de modo que si un niño necesita una receta, se irá a casa con una al final del día”, dijo Meiner.

Meiner dijo que la clínica no pretende sustituir la consulta del pediatra. Sin embargo, algunos padres que no tienen la opción, aprecian tener un lugar donde pueden llevar a sus hijos independientemente de su situación.

“Se quedó sin recursos y vino aquí y pudimos darles otro tipo de medicamento que necesitaban porque los otros no funcionaban. Estaba muy agradecido y al final se le saltaron las lágrimas porque no sabía qué iba a hacer si no hubiéramos estado aquí”, dijo Meiner.

La clínica está financiada por la comunidad. Fundaciones, empresas y particulares ayudan a Community Children’s Clinic a servir a la gente de la zona.

“Los donantes son los que realmente hacen que la magia ocurra y nosotros somos las manos y los pies, pero es algo que todos nosotros disfrutamos haciendo”, dijo Meiner.

