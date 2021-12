Estadounidenses pueden esperar menos sorpresas de facturas médicas en Enero

(CNN) - Los estadounidenses tendrán un dolor de cabeza menos en la atención médica en 2022, gracias a la Ley de No Sorpresas.

La nueva ley prohíbe la mayoría de los cargos médicos inesperados de proveedores fuera de la red. Está programado para entrar en vigencia el 1 de Enero.

La Ley de No Sorpresas protege a los pacientes cuando reciben tratamiento de médicos y hospitales que no están en sus redes de seguros y que no eligieron. Los consumidores serán responsables solo de su participación en los costos dentro de la red en estas situaciones.

La regla se aplica a casi todos los planes de salud privados ofrecidos por los empleadores y también a las pólizas individuales compradas a través de los intercambios de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio.

Las estimaciones federales predicen que se aplicará a unos 10 millones de facturas sorpresa al año.

El Congreso aprobó la ley a finales de 2020 después de una multitud de retrasos. Gozó de un amplio apoyo bipartidista entre legisladores, aseguradoras y proveedores, pero provocó críticas y demandas de la industria de la salud sobre quién paga el resto de la factura.

Al final, la ley estableció un sistema en el que las aseguradoras y los proveedores negocian sobre la cantidad a pagar.

Las facturas médicas sorpresa pueden costar cientos o miles de dólares, según la Kaiser Family Foundation. Dos de cada tres adultos dicen que se preocupan por estos gastos.

Aproximadamente 1 de cada 5 visitas a la sala de emergencias y 1 de cada 6 hospitalizaciones dentro de la red incluyen al menos una factura fuera de la red, dice Kaiser.

Derechos de autor 2021 CNN Newsource. Todos los derechos reservados. Gray News contribuyó a este informe.