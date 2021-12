Se les prohibió a algunos cruceros desembarcar pasajeros debido al Covid-19

(CNN) - Al menos cuatro cruceros oceánicos fueron rechazados de los puertos de escala o se les prohibió permitir que los pasajeros desembarcaran en las Américas esta semana debido a los casos de Covid-19 a bordo.

Aunque otros cruceros han tenido casos de Covid-19 desde que los barcos con base en Estados Unidos reanudaron el servicio este verano con requisitos de vacunas y otras medidas destinadas a minimizar los brotes, la tasa de cruceros obligados a alterar sus itinerarios parece haber aumentado.

Las interrupciones aún están muy lejos de marzo de 2020, cuando la pandemia cerró la industria y llevó a semanas de esfuerzos para que los pasajeros y miembros de la tripulación ya embarcados regresaran a casa a medida que los puertos cerraban a los buques afectados por el virus.

Aún así, las interrupciones de esta semana se produjeron en medio de la preocupación mundial por la variante altamente transmisible del coronavirus Omicron, y a medida que las tasas de casos de Covid-19 aumentaron en los Estados Unidos y en otros lugares.

Las recientes interrupciones de los cruceros incluyen:

• Las autoridades mexicanas impidieron que la Holland America Line Koningsdam permitiera a sus pasajeros desembarcar en Puerto Vallarta el jueves después de que 21 miembros de la tripulación dieron positivo por Covid-19, dijo el departamento de salud del estado de Jalisco.

Un “pequeño número de tripulantes completamente vacunados” dio positivo y todos mostraron síntomas leves o nulos, dijo Holland America Line a CNN.

Las autoridades sanitarias de Jalisco inicialmente iban a permitir que las personas que dieron negativo en las pruebas desembarcaran. Sin embargo, cambiaron de opinión, citando un “crecimiento exponencial de casos confirmados en la tripulación” para el jueves, dijo el departamento. Solo un miembro de la tripulación había dado positivo menos de una semana antes, dijo el departamento.

El barco, que partió de San Diego el 19 de diciembre con más de 1,000 pasajeros y más de 870 tripulantes, visitó Cabo San Lucas y Mazatlán antes de llegar a Puerto Vallarta. Está previsto que regrese a San Diego según lo programado el domingo.

Holland America Line, al igual que las otras compañías de cruceros en esta historia, requiere que los pasajeros y la tripulación estén completamente vacunados contra el Covid-19, con algunas excepciones para los niños.

Los puertos en las islas caribeñas de Bonaire y Aruba rechazaron el barco Carnival Freedom el miércoles y el jueves, respectivamente, después de que “un pequeño número” de personas a bordo dieron positivo por Covid-19, dijo la línea de cruceros.

Sin embargo, la compañía alineó una parada de reemplazo el viernes en la República Dominicana.

También se le permitió detenerse en Curazao el martes. El Dr. Izzy Gerstenbluth, epidemiólogo nacional de Curazao, dijo que el barco le alertó antes de que llegara de que los miembros de la tripulación habían dado positivo. Después de visitar el barco y determinar que los casos estaban contenidos entre la tripulación, Curazao permitió que los pasajeros del barco abandonaran el barco, con la tripulación permaneciendo a bordo, dijo.

El barco regresará a Miami como estaba previsto el domingo, dijo la línea de cruceros.

Funcionarios en Curazao y Aruba rechazaron el Royal Caribbean Odyssey of the Seas esta semana después de que 55 miembros de la tripulación y pasajeros completamente vacunados contrajeron Covid-19, informó el miércoles el Miami Herald.

Los funcionarios de salud de Curazao decidieron que el porcentaje de personas a bordo que dieron positivo era demasiado alto para que la nación permitiera que el barco atracara, informó el Curacao Chronicle.

El barco regresará a Fort Lauderdale, Florida, según lo planeado el domingo.

Según Royal Caribbean, el barco puede acomodar hasta 5.550 invitados más 1.600 miembros de la tripulación. No estaba claro si el barco estaba completamente ocupado.

• Las autoridades colombianas impidieron que el Seven Seas Mariner permitiera a nadie desembarcar en Cartagena el miércoles, después de que se reportaron siete casos positivos de Covid-19, en seis miembros de la tripulación y un pasajero. El barco comenzó un viaje de 18 días desde Miami a San Francisco el 18 de diciembre.

También este mes, al menos 48 personas que estaban a bordo del Royal Caribbean Symphony of the Seas dieron positivo por Covid-19, dijo la línea de cruceros después de que el barco terminó su viaje en Miami el 18 de diciembre. Ese barco, que transportaba a más de 6.000 pasajeros y miembros de la tripulación, se detuvo en tres islas y no informó de una interrupción del itinerario.

Las interrupciones hasta ahora han afectado a una pequeña fracción de los cruceros operativos.

Los cruceros alterados representan una pequeña fracción de las docenas de cruceros en curso en el Mar Caribe, el Golfo de México, el Atlántico más amplio y el Pacífico en cualquier momento de este mes.

Las pruebas positivas de Covid-19 a bordo de cruceros no son exclusivas de este mes, han ocurrido otras veces desde que los cruceros reanudaron las salidas de las costas de Estados Unidos este verano.

En agosto, por ejemplo, 27 personas dieron positivo a bordo de un crucero de Carnival antes de que hiciera escala en un puerto de la ciudad de Belice.

Sin embargo, mientras que los que dieron positivo fueron aislados en el barco, a otras personas se les permitió desembarcar allí si proporcionaban pruebas de una prueba negativa.

Ahora, la propagación de la variante Omicron “puede dar forma a cómo algunas autoridades de destino ven incluso un pequeño número de casos, incluso cuando se están manejando con nuestros vigorosos protocolos”, dijo la portavoz de Carnival, AnneMarie Mathews, a CNN el viernes en un comunicado preparado.

“Algunos destinos tienen recursos médicos limitados y se centran en administrar su propia respuesta local a la variante”, agregó Mathews.

“Si fuera necesario cancelar un puerto, haremos todo lo posible para encontrar un destino alternativo”, dijo Mathews.

Protocolos de seguridad y salud

Las compañías de cruceros implementaron muchos requisitos de salud y seguridad a bordo, y los han actualizado a medida que cambiaron las condiciones, para evitar una repetición de la primavera de 2020. Eso incluyó exigir vacunas covid-19 para los miembros de la tripulación y los pasajeros (con excepciones para los niños), con vacunas que ofrecen una fuerte protección contra enfermedades graves y muertes.

Las compañías recomiendan vacunas de refuerzo para sus pasajeros. Holland America Line dice que los miembros de su tripulación reciben refuerzos tan pronto como son elegibles.

Las compañías de cruceros generalmente requieren que sus pasajeros den negativo en la prueba de Covid-19 antes de comenzar el viaje, y requieren pruebas frecuentes de sus tripulaciones.

Los pasajeros que dan positivo durante el viaje generalmente deben aislarse

Los cruceros con sede en Estados Unidos también requieren que se usen máscaras en áreas públicas interiores. Esa política se actualizó recientemente para extender el uso de máscaras en interiores a los pasajeros completamente vacunados.

Francesca Street de CNN, Melissa Alonso, Aya Elamroussi, Carma Hassan, Hira Humayun, Stefano Pozzebon, Valentina DiDonato y Sharif Paget contribuyeron a este informe.

