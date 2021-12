Padre fatalmente baleado tratando de detener a un ladrón irrumpiendo en el auto del vecino

COVINA, California (KCAL/KCBS) - La policía de California está buscando a un presunto ladrón de automóviles acusado de disparar fatalmente a un padre de tres hijos.

Lydia Casias está luchando con la peor noticia que un padre podría recibir: su hijo, Joey Casias, de 38 años, fue asesinado a tiros cuando intentaba evitar que un ladrón irrumpiera un automóvil el Martes por la noche en Covina, California.

“Joey murió tratando de ayudar a alguien, como siempre ha estado ayudando a su comunidad”, dijo Lydia Casias.

Los detectives dicen que Joey Casias y varios otros testigos vieron al sospechoso subir a un vehículo deslaqueado, posiblemente para robarlo. El sospechoso salió corriendo, pero el grupo lo siguió al otro lado de la calle hasta un complejo de apartamentos cercano.

Se produjo una confrontación, y la policía dice que el sospechoso abrió fuego contra el grupo con una pistola, golpeando a Joey Casias, quien fue declarado muerto en la escena.

El hombre de 38 años era conductor de UPS y padre de tres hijos. Está siendo recordado como un hombre de familia trabajador que amaba entrenar a sus hijos en deportes.

“Un hombre de familia amoroso, mi hermano mayor. También perdimos a nuestro padre a una edad muy temprana, y él dio un paso adelante para estar allí para nosotros y amó a su familia”, dijo Lisa Casias, hermana de Joey.

Pocos días antes de Navidad, Lydia Casias ahora está lidiando con el desafío de decirle a sus nietos que su padre nunca volverá a casa.

“Mi nieta, cuando la acostamos, dijo: ‘Por favor, no me digas que mi papá no va a estar aquí por Navidad’. Y me rompió el corazón”, dijo.

La policía publicó imágenes de teléfonos celulares del sospechoso mientras lo buscaban. Se le describe como un hombre de piel clara de unos 20 años. La pistola utilizada en el crimen no ha sido recuperada.

El sargento de policía Joshua Turner calificó el incidente como una pérdida terrible y poco común para la ciudad.

“Este es un recordatorio desafortunado de que hay una razón por la que llamas al 911 o al departamento de policía para buscar a estas personas”, dijo.

