Fiscal de distrito pide a la corte que reconsidere sentencia de 110 años para camionero

DENVER (AP) — Una petición en línea reunió millones de firmas pidiendo clemencia para un camionero de 26 años que fue sentenciado a 110 años de prisión por homicidio vehicular en un accidente explosivo en la base de una carretera de montaña de Colorado que mató a cuatro personas en 2019.

Más de 4,5 millones de personas habían firmado la petición de change.org instando al gobernador Jared Polis a otorgar clemencia o conmutar la sentencia de Rogel Aguilera-Mederos para el martes, informa The Denver Gazette. Los camioneros de todo el país han expresado su indignación por la sentencia en Twitter, utilizando los hashtags #NoTrucksToColorado y #NoTrucksColorado, entre otros.

La oficina del gobernador demócrata dijo que daría la bienvenida a una solicitud, mientras que el abogado de Aguilera-Mederos le dijo a KDVR-TV que una solicitud podría llevar tiempo porque la sentencia se dictó el 13 de diciembre.

Aguilera-Mederos fue declarado culpable en octubre de homicidio vehicular y otros cargos derivados del accidente del 25 de abril de 2019. Testificó que estaba transportando madera cuando los frenos de su semirremolque fallaron mientras descendía por una pendiente empinada de la Interestatal 70 en las estribaciones de las Montañas Rocosas.

Su camión se estrelló contra vehículos que habían disminuido la velocidad debido a otro accidente en el suburbio de Lakewood, en Denver. Viajaba al menos a 85 mph (137 kph) en una parte de la interestatal donde los vehículos comerciales están limitados a 45 mph (72 kph).

El accidente de reacción en cadena que involucró a 28 vehículos rompió tanques de gas, causando una bola de fuego que consumió vehículos y derritió partes de la carretera.

Los fiscales argumentaron que cuando el camión de Aguilera-Mederos bajó de las montañas, podría haber utilizado una rampa fuera de control junto a la interestatal que está diseñada para detener de manera segura a los vehículos que han perdido los frenos. Aguilera-Mederos testificó que estaba luchando para evitar el tráfico y cambiar su camión a marchas más bajas para reducir la velocidad.

Al imponer la sentencia, el juez de la Corte de Distrito Bruce Jones dijo que era el término mínimo obligatorio establecido por la ley estatal, y sugirió que se justificaba un castigo menor. Las leyes de sentencia mínima obligatoria requerían que las sentencias por 27 cargos de asalto vehicular, asalto, conducción imprudente y otros cargos se ejecutaran consecutivamente.

“Diré que si tuviera la discreción, no sería mi sentencia”, dijo el juez.

La primera fiscal del Distrito Judicial, Alexis King, cuya oficina procesó el caso, presentó una moción pidiendo a la corte que programe una audiencia para reconsiderar la sentencia, dijo su oficina el martes. La moción establece que la ley de Colorado permite la reconsideración “en un caso excepcional que involucra circunstancias inusuales y atenuantes”, pero no dio más detalles.

Los fiscales están consultando con las víctimas en el caso para obtener su opinión antes de cualquier procedimiento, según la moción.

King había dicho después de la sentencia que daría la bienvenida a una reconsideración del castigo. Pero también le dijo a The Denver Post que Aguilera-Mederos no aceptó los esfuerzos para negociar un acuerdo de culpabilidad, y que las condenas reconocieron el daño causado a las víctimas del accidente.

La oficina de Polis emitió un comunicado diciendo que “damos la bienvenida a una solicitud de Rogel Lázaro Aguilera-Mederos y aceleraremos la consideración, pero aún no hemos recibido una en este momento”.

El abogado de Aguilera-Mederos, James Colgan, dijo a The Post que tiene la intención de apelar el veredicto del jurado y que cualquier solicitud de clemencia o indulgencia tendría que esperar hasta esa apelación. Entre otros factores, una solicitud requiere la participación del Departamento de Correcciones.

El accidente mató a Miguel Ángel Lamas Arellano, de 24 años, William Bailey, de 67 años, Doyle Harrison, de 61 años, y Stanley Politano, de 69 años.

Familiares de las víctimas dijeron en la sentencia de Aguilera-Mederos que debería cumplir condena por los crímenes.

Duane Bailey, el hermano de William Bailey, pidió al juez que sentenciara a Aguilera-Mederos a al menos 20 años, informó el Post. “Tomó una decisión deliberada e intencional de que su vida era más importante que todos los demás en la carretera ese día”, dijo Bailey.

La esposa de Bailey, Gage Evans, dijo a The New York Times que la sentencia del conductor no debería ser conmutada, sino que los legisladores deberían examinar las leyes de sentencia.

“Esta persona debería pasar algún tiempo en prisión y pensar en sus acciones”, dijo Evans, y agregó que ella y los familiares de otras víctimas se oponen a una “narrativa pública” de que Aguilera-Mederos es una víctima. “Somos realmente las víctimas”, dijo.

Aguilera-Mederos lloró mientras se disculpaba con las familias de las víctimas en su sentencia. Les pidió perdón.

“No soy un asesino. No soy un asesino. Cuando miro mis cargos, estamos hablando de un asesino, que no soy yo”, dijo. “Nunca he pensado en lastimar a nadie en toda mi vida”.

